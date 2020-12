Aborto: así votaron los senadores y las senadoras

Histórico: el Senado aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

¿Cómo votaron las senadoras y los senadores? Pasemos lista.

A favor

C. Almirón, C. Caserio, O. Castillo, M. Catalfamo, E. Costa, N. Durango, A. Fernández Sagasti, G. González, N. González, A. Ianni, D. Lovera, A. Luenzo, E. Martínez, B. Mirkin, J. Pais, L. Naidenoff, L. Rodríguez Machado, M. Sacnun, H. Schiavoni, P. Verasay, M. Lousteau, G. Tagliaferri, M. Recalde, M. Pilatti Vergara, S. Olalla, E. Kueider, O. Parrilli, S. Sapag, L. Crexell, C. Doñate, S. García Larraburu, A. Weretilneck, S. Leavy, N. Giménez, M. Rodríguez, M. Duré, R. Mirabella, J. Taiana.

En contra

R. Basualdo, I. Blas, N. Braillard Poccard, E. Bullrich, M. Closs, J. Cobos, S. Elías de Pérez, C. Espínola, M. Fiad, S. Giacoppo, M. González, C. López Valverde, J. Marino, J. Martínez, J. Mayans, D. Mera, C. Poggi, C. Reutemann, M. Solari Quintana, M. Tapia, J. Uñac, V. Zimmermann, A. De Ángeli, J.C. Romero, C. Ledesma, J. Neder, G. Montenegro, P. Blanco, A. Rodas.

Abstención

G.Nopek