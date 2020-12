"El que cagó a los porteños y a los argentinos es Macri, está la confesión del ex Ministro del Interior Frigerio que dice que van a recuperar ese dinero. Lo que nosotros hicimos fue reparar esa injusticia".

En este sentido, cuestionó la postura de varios medios de comunicación respecto a la defensa de los intereses de la Ciudad y el apoyo a la fuerza opositora de Juntos por el Cambio. "En el año '30 decían que a Yrigoyen le redactaban un diario para decir que todo era lindo en el país, hoy el diario La Nación se ha convertido en el diario de Mauricio Macri", agregó.

Otro tema que está en el centro de la agenda parlamentaria tiene que ver con la legalización del aborto. Al respecto, Valdés afirmó que votará en contra pese a que el espacio político del Frente de Todos impulsa la iniciativa en el Congreso: "Es un gran dolor que yo tenga que votar dividido en el bloque respecto del proyecto de legalización del aborto". Sobre este tema, indicó que "estoy intentando deconstruirme y no puedo pensar que cuando hay embrión no hay vida. Estoy siguiendo la audiencia todo el día".

Por último, cuestionó a los escraches como forma de protesta por pensar distinto respecto a este tema: "No me gustan nada los escraches, los repudio. Soy de los que creen que a nadie tienen que poner preso porque haga cosas en las que yo no estoy de acuerdo, no creo en la despenalización"