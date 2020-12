Aborto: las mejores imágenes de la tarde del jueves

Aunque con menos convocatoria, también hubo manifestaciones de pañuelo celeste. No obstante, este portal deja en claro que no se trata de "veredas opuestas" o de "dos campanas", como propician algunos sectores. Lejos de eso, hay quienes propician más derechos para todas las personas que habiten el suelo argentino, de manera que cada una pueda actuar de acuerdo a sus convicciones y necesidades. En paralelo, otros sectores pugnan por negar herramientas sanitarias legales y seguras para la población.

Infonews no niega la existencia de diferentes posturas. Sin embargo, deja en claro que no deben ubicarse en un mismo plano. De la misma manera que no es equiparable un agresor con un agredido, tampoco lo es alguien que lucha por multiplicar derechos que alguien que busca limitarlos.