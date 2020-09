Aborto Legal: una necesidad urgente en pandemia y siempre

Cuando fue el turno del debate parlamentario en 2018, la prioridad devino en la creencia propia de senadorxs que, pudiendo mejorar el curso de la historia, lo torcieron y retorcieron hasta destrozar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que había sido aprobado en Diputados dos meses atrás.

Dos años después, entre la finalización de un gobierno neoliberal y el inicio de otro casi pegado a una pandemia, entre protocolos aprobados, niñas violadas parieron y más personas murieron en la práctica todavía ilegal del aborto.

“Es urgente, es prioridad: Aborto Legal 2020”

El 28 de septiembre es una fecha que viene a reinvindicar y a proclamar una vez más, en esta ocasión desde la virtualidad a causa de la pandemia, el derecho por un aborto legal, seguro y gratuito.

Es el Día de la lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y la Campaña por el Derecho al Aborto reclama: “Es urgente, es prioridad”, que el aborto sea una realidad, gratuita, segura y legal.

Campaña por el Aborto Legal: "Nuestra lucha no forma parte de ninguna grieta"

"Si el Gobierno no escucha el reclamo de las mayorías, de las juventudes, del movimiento más plural, importante y masivo, que es la Campaña junto a los de minorías y diversidades, que justamente luchamos por los derechos humanos y la justicia social será un daño enorme a la democracia. Más teniendo en cuenta lo que sucede internacionalmente con las derechas en el mundo. Tenemos que avanzar en nuestra agenda para no retroceder en un proyecto de país más inclusivo, con más derechos, con más libertades, con vidas dignas y con más justicia social", señaló Jenny Durán, integrante de la Campaña, en diálogo con Infonews.

Por ello convocan a un pañuelazo de la militancia y el activismo este lunes en el canal YouTube de la Campaña con más de 100 actividades en toda la región y en Argentina. Desde las 18, el movimiento integrado por más de 700 organizaciones de todo el país

Embed #28S DÍA DE LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Este lunes conectate al canal de YouTube/Campabortolegal a las 18 hs.

Mové tus redes por #AbortoLegal2020 #EsUrgente

pic.twitter.com/mXy7Ib4ryW — #AbortoLegal2020 (@CampAbortoLegal) September 28, 2020

Abortar en pandemia

En este contexto la urgencia golpea con más fuerza. El aislamiento obligatorio a causa del COVID-19 complejizó muchas situaciones, las profundizó, y la necesidad de practicar un aborto no fue la excepción.

De acuerdo a los registros de Socorristas en Red (SenRed), feministas que abortamos, las consultas aumentaron notoriamente. “El año pasado, en todo el año, la cantidad de mujeres y otras personas con capacidad de gestar en los talleres fue de 14.802 y este año, solo durante la primera mitad de año, fue de 9.134. Por lo tanto, aunque el año no terminó, podemos ver que hay un aumento respecto de las consultas”, detalló Eugenia Ferraro de la agrupación Socorro Rosa (perteneciente a SenRed) de Necochea, provincia de Buenos Aires, en diálogo con Infonews.

En ese sentido, una médica del Hospital Bocalandro, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero, contó a Infonews que si bien “hay miles de obstáculos a la hora de abortar”, lo que sucede durante la pandemia, es que están atendiendo más pacientes, con “muchísima más demanda”.

Pasamos de hacer una ILE por semana a hacer una todos los días

Pasamos de hacer una ILE por semana a hacer una todos los días

Pasamos de hacer una ILE por semana a hacer una todos los días

Y agrega: “El número de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) se incrementó muchísimo durante la cuarentena, hubo muchísimo más trabajo. Pasamos de hacer una ILE por semana a hacer una todos los días”.

Además de este pronunciado incremento, esta médica hace una salvedad en lo que a salud reproductiva respecta: "No tenemos posibilidad de colocación de diu por falta de consultorio, no así para preservativos, pastillas, inyectables, el famoso chip (que es el implante subdérmico), todo eso tenemos, pero colocación de diu las tenemos que derivar sí o sí a la unidad sanitaria más cercana, y para las ligaduras de trompas y la vasectomía no se están haciendo actualmente con el tema del covid".

Por otra parte, lo que destaca Ferraro de este contexto, trasciende el incremento en los llamados para asesoramiento sobre el aborto. “Las consultas aumentan en relación al año anterior, pero más allá del nivel de aumento, lo que aumenta es la intensidad. Notamos que -a través del relato que hacen les compañeres telefonistas de la red-, el aislamiento hace que todo se ponga más intenso en términos de lo que implica querer abortar y estar en tu casa aislada, con el varón que no sabe que querés abortar, o saber que no se lo podés contar a nadie o la complicación de ir a un centro de salud, o sea, todo se pone más vertiginoso”, explicó.

DSC_0439 (2).jpg #28S Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. (Foto: Rocío Bao)

Abortar con misoprostol

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para la práctica de abortos seguros al misoprostol. Es un análogo de la prostaglandina E1 que, al igual que las prostaglandinas naturales, tiene acción sobre varios tejidos, incluyendo la mucosa gástrica y el músculo liso del útero y el cérvix. Provoca contracciones del músculo liso del útero, estimula la maduración cervical y aumenta el tono uterino.

El 30 de octubre de 2018, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitó la venta del misoprostol en todas las farmacias del país para uso ginecológico. Hasta esa fecha el medicamento era de uso exclusivo en el ámbito hospitalario.

El misoprostol para uso ginecológico se venderá en farmacias

El Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) presentó en agosto pasado su primer informe “El costo del Misoprostol, monitoreo de precios”. El texto muestra la evolución del valor de mercado de del misoprostol y del oxaprost (que es diclofenac más misoprostol) a través de cuadros y gráficos.

Por ejemplo, el oxaprost de 16 comprimidos pasó de 320 pesos en 2010 a 9.267,96 en septiembre de 2020. En tanto que el misoprostol 200 de 12 pastillas que salió a la venta en noviembre de 2018 pasó de 2895 en ese momento a 5.470 en este mes.

“Alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de misoprostol. Mientras que el costo mínimo del misoprostol fue de 4.828 pesos en marzo de 2020, el ingreso promedio de las mujeres del decil más bajo fue de 3.949 pesos en el primer trimestre de este año, es decir, un 18,2% por debajo del costo del medicamento”, destaca el informe.

Observatorio Clandestinos NO!

Este lunes, Socorristas en Red lanza Clandestinos NO!, un observatorio de acceso a ILE's. "El nuevo espacio actuará como un elemento más que permita identificar y registrar aspectos positivos y responsabilidades incumplidas dentro del sistema de salud en el acceso a los abortos legales y apuntará también a difundir la legislación vigente", explicaron desde la organización.

Embed Esta nueva herramienta tiene como objetivo identificar y registrar aspectos positivos y responsabilidades incumplidas dentro del sistema de salud en el acceso a los abortos legales, así como a difundir la legislación vigente.

Conocé más en esta nota: https://t.co/ckW823rgfE — socorristasenred (@socorristasarg) September 27, 2020

El observatorio implicará el "monitoreo y seguimiento constante de lo que acontece en los territorios" donde se encuentra presente SenRed, explicó María Elena de Dora te Escucha (Entre Ríos) sobre uno de sus principales objetivos, y por otro lado "trabajar sobre informes temáticos implicando diversas voces y miradas que creen estrategias para pensar las propias prácticas y ampliar los horizontes de lo imaginable".

Las socorristas señalaron en un comunicado que la iniciativa se trata de una apuesta política y ética "para seguir creando condiciones de garantías de derechos". "Esto es posible gracias a la fortaleza de 8 años transcurridos desde la formación de SenRed, con 40 mil acompañamientos sistematizados, 7 mil llevados adelante en medio de una pandemia sin precedentes en la historia reciente de la humanidad", precisó María Elena.