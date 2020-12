Una diputada dedicó su voto verde a su abuela muerta por un aborto clandestino

La legisladora realizó su intervención promediando el debate en la Cámara baja y lo hizo de manera remota desde la localidad de San Fernando. Para la ocasión, se había puesto un saco verde como el color que identifica a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y en la solapa se colocó una foto en blanco y negro de su ancestra.

“Hoy no se trata de nuestras creencias, ni de aborto sí o aborto no. Se trata del aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito”, comenzó su exposición de manera contundente. “No podemos seguir reproduciendo este sistema patriarcal. La maternidad será deseada o no será y el Estado deberá acompañar a las mujeres y personas gestantes”, argumentó.

“El Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres ante esta decisión. Debemos acompañar con políticas de salud pública. Es aborto clandestino o seguro y legal”, agregó Aparicio, quien es madre del actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

Hacia el final de su exposición, la legisladora reveló quién era la mujer de la foto en blanco y negro que prendía de su solapa. “Quiero adelantar mi voto a favor de este proyecto de ley y en ello reivindicar la vida de mi abuelita Rosa, que falleció tan sólo con 22 años producto de un aborto clandestino, dejando solos a dos pequeños niños, uno de dos y otro de cinco, uno de ellos, mi padre. Ellos no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que esto significa para dos niños pequeños. Te lo debía, abuela. Por vos, por todas las que perdieron su vida, por las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y así hasta el fin de los tiempos”, manifestó, visiblemente conmovida.

Para finalizar, hizo propio el lema de los últimos 15 años de la Campaña: “Entonces pido Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir. Que sea ley”.