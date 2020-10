¿Cuál democracia?

Los orígenes de la industrialización y el concepto de la propiedad privada entendida en su acepción moderna, son concomitantes al desarrollo del concepto (también moderno) de democracia. Pensar el concepto (no ya la idea) de “propiedad” en sentido contemporáneo y no entender que ella se ve , a su vez, circunscripta a la esfera de acción del poder instituido democráticamente, es no poder dar cuenta de un hecho histórico imperante.