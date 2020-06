Villerna ordenó la detención en la causa por espionaje ilegal de la AFI de Martín Terra, otro ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. La Justicia también detuvo a los ex espías Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas firmadas este martes.

El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos figuran ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al Instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Villena investiga presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas desde la AFI durante el gobierno de Macri a funcionarios; entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quienes se presentaron como querellantes en el caso.

También, a ex funcionarios detenidos en la cárcel de Ezeiza por distintas causas penales, así como a empresarios, sindicalistas -entre ellos Pablo y Hugo Moyano- y periodistas.

Los ex agentes de la AFI detenidos integraron el llamado grupo "SuperMarioBross", que formaron en el sistema de mensajería WhatsApp para intercambiar información sobre sus "objetivos" de vigilancia.