El Chivo Rossi, con los tapones de punta contra la "mesa de enlace" militar

El funcionario, en un hilo de Twitter, desenmascaró a los promotores de esta iniciativa, y aseguró que "nació para conspirar". En ese sentido, señaló que se presentan "casi como una conducción alternativa a los jefes de las Fuerzas Armadas, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad".

"Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria", agregó.

Luego se encargó particularmente de algunos de los integrantes de la flamante agrupación. "El Gral. Bossi es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Néstor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy", dijo sobre uno de ellos.

"Lamento verlo al Gral. Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito", continuó.

También se refirió Daniel Reimundes: "Es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía Whatsapp, redes, etc. sobre la actual política de defensa".

Sobre el Gral. Pasqualini señaló que "fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército. Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?

Para cerrar su duro mensajes, Rossi señaló que "el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las FFAA es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren".