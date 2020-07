Alberto apuntó a la derecha de JxC: "canallas y miserables"

“Que el PRO, la UCR y la Coalición Cívica se animen a firmar un documento como el que firmaron ayer sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”, disparó el jefe del Estado durante una entrevista radial en la que apuntó directamente, aunque sin nombrarlos, a dirigentes como Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, entre otros, que el sábado firmaron ese documento.

Durante una entrevista con FM Millenium, Alberto cargó contra el texto en el que los dirigentes mencionados y algunos otros (entre los que no se ubicaron ni Horacio Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal) aseguraban que el caso de Rodríguez se enmarca en un "secuestro y desaparición" con "gravedad institucional”.

“El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que debe ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica y jueces probos que se ocupen del tema”, afirmó el mandatario, que además habló de "miserabilidad absoluta" para calificar a la operación opositora.

"Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”, puntualizó.

"Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad", apuntó además.

Nueva oferta a los acreedores

En otro orden, el Presidente se refirió a la flamante oferta que la Casa Rosada entregó a los acreedores con el fin de reprogramar pagos de la deuda que tiene la Argentina.

“Es un esfuerzo enorme lo que hicimos (...) Es el máximo esfuerzo que podemos hacer por lo que espero que los acreedores y la sociedad argentina también entiendan”, reflexionó el mandatario.

"Ni siquiera se les está pidiendo que pierdan, se le está pidiendo que dejen de ganar en exceso”, explicó sobre el particular.

Espionaje macrista

Sobre la causa que tiene en vilo a parte de Juntos por el Cambio y en particular al expresidente Mauricio Macri, señaló: ”Vamos poco a poco. Ya estamos con la ley de reforma de la Justicia Federal para mandarla al Congreso para su debate”, afirmó. Y añadió: “”En todo eso lo que falta son jueces que actúen con seriedad y dignidad. Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron, que no usemos la justicia para resolver temas políticos”.

