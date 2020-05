En este contexto dijo tener un "enorme orgullo" por el comportamiento de los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus y consideró que la Argentina está "logrando los objetivos" planteados para controlar el avance de los contagios.

"La Argentina sigue el mismo proceso que veníamos esperando que ocurra: la cantidad (de casos) se ha ralentizado más y la cantidad de muertes está dentro de lo que pensábamos que podía ocurrir", señaló.

"Las cosas están ocurriendo como lo veníamos pensando y planeando", sostuvo. Señaló, en tanto, que "por el comportamiento de todos y todas se están logrando los objetivos".

"La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile", sostuvo.

Alberto puso como ejemplo los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado la cuarentena como hizo el gobierno sueco, Argentina hubiera tenido hoy 13.900 muertos, en proporción con cantidad de habitantes.

Pidió a quienes "son atrapados por la ansiedad en abrir la economía" que hagan este tipo de reflexiones e insistió con que su gobierno seguirá priorizando el cuidado de la salud de los argentinos.

"Conocemos el problema que la economía atraviesa", subrayó, pero insistió en que lo que "más le preocupa es la salud" de los argentinos. Apuntó: "Sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen negocios cerrados y no pueden trabajar".

"Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente", resaltó. "He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo". "No mientan más, cansan las mentiras", señaló en ese sentido.

"El lugar mas conflictivo que tenemos es el AMBA, y quienes están a mi lado piensan igual que yo", enfatizó. "Tengo la suerte de gobernar con gobernadores que valoro mucho sus trabajos, también con los opositores", remarcó.

El presidente subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del AMBA todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días. "No podemos salir a tontas y locas en desmedro de la gente", dijo en este sentido.

Reafirmó que la región del AMBA continuará con la cuarentena obligatoria tal cual como se realizó hasta ahora, a diferencia del resto del país, que iniciará la fase 4 del aislamiento, es decir que se habilitan ciertas flexibilizaciones.

"No es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, el objetivo no se pudo alcanzar", argumentó.

"El decreto va a disponer que toda la Argentina pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la tres. Esto no es un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad. En la Ciudad y el Gran Buenos Aires siguen las cosas como hoy", indicó el Presidente.

Dijo que "para pasar a la apertura progresiva hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días, eso se ha logrado en toda la Argentina menos en el AMBA".

Sostuvo que "queremos que la actividad se normalice lo antes posible, sin poner en riesgo a la gente", al tiempo que aclaró que "prefiero una fabrica vacía porque sus empleados están en cuarentena y no porque están enfermos o muertos".

Dijo que "es una epopeya del pueblo argentino" el logro de haber contenido la duplicación de casos de contagio de coronavirus en el país, alentó a los ciudadanos a sentirse "orgullosos" y les pidió que no se dejen "confundir".

"Esto es lo que nos hace diferentes; es lo que hicimos nosotros como argentinos", insistió Fernández.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañaron al Presidente en la Quinta.

Ambos mandatarios acompañaron a Alberto en el anuncio. También estuvieron en la Quinta de Olivos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García, y del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Además, participaron en representación de los expertos que asesoran a Fernández el infectólogo Pedro Cahn, además, de la representante de la Organización Mundial de la Salud, Mirta Roses.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta dijo que la ciudad "sigue en cuarentena", valoró el "trabajo conjunto con la Nación y la provincia de Buenos Aires" y aseguró que esa unión es "una de las razones del buen resultado" que Argentina muestra, "en comparación con otros países" en el manejo de a pandemia.

Agregó que el lunes próximo elevará al gobierno nacional una propuesta de apertura de actividades comerciales para abrir "en forma muy gradual".

Anunció que se autorizarán las salidas recreativas los fines de semana para menores de edad, siempre acompañados por sus padres, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, "para salir a dar una vuelta", y aclaró que las plazas seguirán cerradas.

"Vamos a evaluar el cumplimiento de la gente semana tras semana, si cumple seguiremos, si no volveremos para atrás", sostuvo.

A su turno, Axel Kicillof destacó que serán elevadas a la Nación propuestas para la apertura de "ramas de la producción" para evitar "problemas de desabastecimiento", pero luego de que sean aprobados protocolos de seguridad y que se garantice que la industria "provea su propio transporte" de los productos.

Advirtió que los protocolos sanitarios para la apertura de ciertas ramas de producción tienen que ser aprobados en las tres instancias: municipal, provincial y nacional.

Dijo que "la enfermedad está contenida, pero no controlada". Valoró el "esfuerzo" realizado en la provincia y destacó que el distrito pasó de tener 422 camas de terapia intensiva a 926. "No podemos confiarnos, la enfermedad está contenida pero no controlada", advirtió.

LOS DATOS ECONÓMICOS Y LA APP

El presidente resaltó que 3,5 millones de personas ya cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), otras 33.000 ya tienen acreditados en sus tarjetas préstamos solicitados a tasa cero, y 2,1 millones de trabajadores cobraron un salario complementario con asistencia del Estado.

"Sabemos el padecimiento de quienes tienen sus negocios cerrados, que no pueden trabajar" afirmó. Dijo que "el Gobierno nacional le presta mucha atención a la economía".

Agregó que se adoptaron desde el Gobierno nacional "medidas para llegar a los sectores que más lo necesitan".

Dijo que "el Ingreso Familiar de Emergencia que llega a 8 millones de personas, ya hay 3,5 millones que lo cobraron".

Mencionó que "los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos llegan a 282.000 personas que tienen el ok de la AFIP, y ya hay 33.000 personas que vieron acreditar los montos en sus tarjetas".

"El plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que favorece a 225.000 empresas ya cuentan con 2.1 millones de trabajadores que cobraron el salario complementario", correspondiente al 50% de sus haberes, amplió.

Aseguró además: "Todo esto lo estamos haciendo porque conocemos el problema que la economía atraviesa frente al efecto de la cuarentena, no dejamos de prestarle atención pero reafirmamos que lo que más nos preocupa es cuidar la saluda de la gente y preservar la vida".

Adelantó además que que quienes se reintegren a sus trabajos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma "Cuidar", una aplicación tecnológica que permite a los ciudadanos realizar un "autocontrol" sanitario, con valor de declaración jurada.