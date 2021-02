Pese a la amigable reunión con Alberto el campo no descarta un lockout

La frase que resumió el encuentro en Balcarce 50 la disparó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien se mostró muy satisfecho con la reunión. Además, el dirigente patronal afirmó que en relación a la continua disparada de los precios de la comida, el Presidente "entendió" que la participación del campo "en el precio final es baja."

Sin embargo, y pese a la renovada amistad entre el campo y Fernández, desde Federación Agraria fueron claros: no descartaron un lockout patronal, ya que la medida solo está fuera de agenda "por el momento".

Alberto picante: suba de retenciones y dardo a la Corte Suprema

Carlos Achetoni, titular de la FAA, dijo este jueves que la realización o no de un nuevo bloqueo del sector dependerá de "cuando revisemos la situaciones y veamos cuales son las determinaciones".

"Nadie puede garantizar nada", resumió, a pocas horas de un encuentro en el que el jefe del Estado les garantizó que no habrá suba de retenciones.

Sobre la reunión con el Presidente, Achetoni dijo que "está preocupado por la mesa de los argentinos y los precios de los productos en las góndolas, y quedamos en revisar el tema con los distintos actores de la cadena".

En declaraciones a Radio Rivadavia afirmó: "nosotros no somos formadores de precios, y si vamos a buscar responsables o culpables, hasta el Estado es culpable con los impuestos".

"No somos el factor de decisión para solucionar el problema", aunque destacó que "el diálogo puede hacer que nosotros participemos sin llegar a un conflicto, porque si nos enteramos por los medios de lo que piensan hacer y después nos tienen que explicar qué es lo que quieren hacer, va a ser muy difícil".

"Hay una situación inflacionaria, no sólo suben los productos de campo, y algunos aumentan drásticamente", añadió.

La cumbre en Casa Rosada se realizó en medio de los tira y aflojes del Poder Ejecutivo con los formadores de precios, exportadores y demás integrantes de la cadena que hace que un alimento de primera necesidad sea casi incomprable para los sectores más humildes.

"El problema es el precio de los alimentos", dijo esta semana el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sobre el tema, aunque por el momento los avances en ese sentido siguen siendo mínimos. En el medio sigue aprobada pero con aplicación casi nula la ley de góndolas que iba a democratizar el acceso de las marcas chicas a los grandes supermercados.

Además de Alberto, del encuentro con el campo participaron este miércoles el canciller Felipe Solá, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Por parte de la Mesa de enlace estuvieron representantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).

La reunión había sido solicitada por la Mesa de Enlace luego de las frases que disparó el mandatario sobre que los exportadores "no pueden trasladar a los argentinos los precios internacionales”. En el mismo reportaje había asegurado que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta”.

Sin embargo, la conclusión que quedó de la cumbre fue bien distinta: "el Presidente dijo que las retenciones no son el instrumento que tiene la voluntad de aplicar", afirmó el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Palabra oficial.

Además, el funcionario nacional añadió que "hay responsabilidad de los diferentes valores de la cadena" como lo son "la industria, la comercialización, la distribución y también el Estado con los impuestos".