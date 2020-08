Alfonsín apuntó contra la marcha anticuarentena

"No me parece el ejercicio prudente de un derecho. En circunstancias como estas tenemos que extremar los cuidados. No me parece que se cumpla con esa condición en esa marcha", dijo Alfonsín en diálogo con Télam Radio.

El dirigente radical agregó que la convocatoria, motorizada a través de las redes sociales por Juntos por el Cambio, microespacios libertarios y famosos como Luis Brandoni, Juan Acosta y distintos medios de comunicación, "no solamente está poniendo en riesgo la salud de los que asisten, sino del conjunto", que incluye también "a los médicos y enfermeras que eventualmente tengan que atender a los que se enfermen".

Además, advirtió que, con el llamado al #17A, "ponen en riesgo también la capacidad del sistema, para dar respuestas justo en un momento en el que hay que tener mas cuidado que nunca".

Impulsada en las redes y apoyada por dirigentes como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y militantes del macrismo más duro, la movilización opositora tendrá como punto central al Obelisco porteño y se replicará en distintos puntos del país, a partir de las 16.