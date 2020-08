Alfonsín cargó con todo contra la oposición

"Yo no necesito tener odio para defender mis ideas. Me preocupan mucho las manifestaciones como la del lunes", disparó el díscolo dirigente de la UCR, quien graficó lo sucedido en la marcha al centro porteño: "Yo vi una horca en la Plaza, vi a gente decir que la próxima tiene que ser con sangre. ¿De qué defensa a la República me hablan?", dijo.

En diálogo con FM Futurock, Alfonsín defendió además la memoria de su padre ante una declaración de Luis Brandoni que lo acusó de "no saber" lo que "mamó de chico".

"¿Qué sabe Brandoni lo que mamé yo de chico? Yo sí lo conocí a mi padre. Yo lo respeto y lo quiero a Luis, no necesito enojarme para defender mis ideas, no necesito tener pensamientos tóxicos para defender mis ideas", apuntó, y agregó: "Yo sé muy bien lo que haría mi padre en este momento: estaría defendiendo la democracia como lo estoy haciendo yo".

Alfonsín apuntó contra la marcha anticuarentena

"No me quiero pelear con personas, me quiero pelear con ideas", afirmó luego para dejar de lado el enfrentamiento con el actor y visceral militante antiperonista.

"Dirigentes de partidos democráticos sumándose a estas cosas y utilizando los sentimientos de la sociedad, o parte de ella, con especulaciones electorales, sin tomar distancia... porque dicen que no convocaron pero ante la sociedad los partidos políticos deben ser custodios de la democracia y los valores... en lugar de repudiar algunas cosas que pasaron allí, no dicen nada, se sienten orgullosos de esa convocatoria, que no fue tan masiva ni mucho menos", agregó también el designado embajador en España.

Sobre la movilización opositora Ricardo Alfonsín señaló también que lo que vio fue "el egoísmo como común denominador de todos los que estaban en la marcha", además de entender que para quienes se movilizaron "solamente es democrático si gobiernan los neoliberales".

"Me interesa la calidad de la república ¿Les cuesta tanto entender eso?", disparó también.

"No personalizo pero no se les ocurre pensar y preguntarse si están obrando racionalmente o en virtud de sentimientos que no pueden controlar. ¿Dónde está la amenaza a la república? Lo hicieron todos los países del mundo. ¿Dónde está la amenaza a la libertad de prensa, de la democracia para hablar de infectadura?", agregó.

"A muchos dirigentes no les importó poner en riesgo la salud de muchísima gente, ni a los trabajadores de la Salud", resumió.