Sale machista, entra feminista: quién es Figueroa, la reemplazante de Ameri

"Mientras ayer pasaba eso estaba dando una charla sobre igualdad de género", contó esta mañana Figueroa y manifestó el shock que fue ver las escenas de Ameri y su pareja. "Fue una consternación, una sorpresa, como mujer me sentí ofendida por esa exposición en pantalla", opinó en declaraciones al programa de radio Crónica Anunciada de la radio Futurock.

Figueroa nació en Orán, una de las ciudades más pobres de Salta, y tiene un Currículum Vitae abultado: es antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Jujuy, especialista y magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable e integrante de la comisión de familiares detenidxs-desaparecidxs de Orán. Además, es feminista y milita el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Un abismo la separa de un machista como Ameri.

La futura diputada reveló las internas que había en el Frente de Todxs salteño debido a las denuncias públicas contra el legislador. "A Ameri lo conocía porque militaba en Salta capital y yo estaba en Orán e hicimos la campaña. A principios de este año empezó a haber denuncias sobre su conducta en estos años. Pude conocer la opinión de muchas compañeras del espacio. Llevamos esa inquietud y reclamamos ante las autoridades del partido y no fuimos escuchadas. El justificativo siempre fue que no había una denuncia formal y no tenían las herramientas para alejarlo del partido", explicó sobre lo que es un modus operandi de las decisiones de los espacios de poder (casi siempre ocupados por varones) respecto a acusaciones de acoso o abuso.

El desenlace fue que varias mujeres se retiraron del partido. "Nos fuimos del espacio porque no nos sentimos escuchadas y no teníamos poder como para cambiar algo, pero lo hicimos sin dejar la militancia", explicó.

Parece que para el Frente de Todxs de Salta es más grave una escena sexual consentida exhibida en una pantalla (queriendo o sin querer) y el escándalo que se desprendió en consecuencia, que denuncias de acoso y abuso de mujeres militantes contra Ameri. Al menos, eso deja entrever la decisión de echar ahora sí del partido al diputado.

Acerca de cómo será su participación en la Cámara baja, Figueroa planteó una de sus prioridades como representante del pueblo de Orán, una comunidad con gran componente kolla, wichí y guaraní. "Mi compromiso es que una parte del aporte a las Grandes Fortunas vaya para infraestructura a los pueblos originarios. Tenemos comunidades diezmadas por el hambre", consideró.