Volvió al ataque la diputada antivacunas de Carrió

"No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna", señaló la legisladora nacional, quien se negó a confirmar o negar que sea asidua consumidora de dióxido de cloro.

"Lo que yo consumo es un tema mío", disparó en diálogo con FM Futurock. Asimismo, reconoció no ser "especialista en el tema" pero pidió que el Estado nacional investigue si el dióxido de cloro y el ibuprofeno son útiles para combatir el coronavirus.

"Ahora tampoco me la doy. De momento no me la daría, esperaría un poco más" dijo sobre la Sputnik y criticó lo que ella entiende como "militar la vacuna" por parte del oficialismo. Al mismo tiempo, criticó que "ni hay vacunas" y que "menos mal" que no se la quiere dar.

"Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad", escupió y reconoció al momento de presentar la denuncia dijo que entendía "que estaba riesgo la población con la vacuna rusa".

"Esto fue por autorización del Ministerio de Salud, se alteró el sistema normal del Anmat", dijo también, aunque en rigor de verdad lo que hizo el Anmat fue recomendar al Ministerio la autorización de la vacuna.