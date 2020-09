Caso Facundo: "Nuestra perito nos dijo que no fue suicidio ni accidente"

"Nuestra perito nos dijo que no fue suicidio ni accidente", arrojó el abogado Leandro Aparicio en referencia a la autopsia del cuerpo que podría pertenecer al desaparecido Facundo Astudillo Castro , durante una encendida entrevista en la que arremetió contra jóvenes periodistas y funcionarios.

Luego de que este lunes se difundiera en varios medios de comunicación que el cuerpo encontrado en Villarino Viejo pertenecía al joven desaparecido desde el 30 de abril, Cristina, madre de Facundo, y los abogados de la familia salieron a desmentir la noticia, ya que según informó la jueza de la causa María Gabriel Marrón, los resultados oficiales de la autopsia recién se informarán este miércoles .

Mañana se va a decir si es o no es Facundo, nada más

Durante la entrevista en el programa Ahora Dicen de radio Futurock, Aparicio habló sobre el mal manejo de los periodistas y advirtió: "German Sasso va a ir en cana, no voy a parar hasta que vaya, porque estos son periodistas desaparecedores" , en referencia a los dichos del comunicador, quien sostuvo que las pruebas acreditan la versión policial, idea que va en dirección opuesta a las hipótesis de los abogados y la familia de Facundo.

"No nos queda duda que el cuerpo fue plantado"

"Lo más grave, aparte de toda esta basura, es el trato a los testigos, que fuimos a ver al Gobernador ( Axel Kicillof ) y no sabía nada" , afirmó el letrado, y agregó: "Nos meten cámaras en el inodoro y este salame (en referencia a Kicillof) no sabe cómo escuchar las frecuencias policiales, no sabe por qué tiene a (Sergio) Berni, dice que le va a pedir que no hable ".

"Mañana se va a decir si es o no es Facundo, nada más. Tenemos información del cuerpo, lo que nuestro perito nos dijo es que no fue suicidio ni accidente" , concluyó el abogado.