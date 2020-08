Berni: el abogado de la familia de Facundo "va a tener que dar explicaciones"

En un diálogo tenso con el programa "La inmensa minoría", de Radio con Vos, Berni se cruzó al aire con Reynaldo Sietecase y en especial con la periodista de judiciales Irina Hauser, quien puntualizó hechos que enturbian la labor de la Bonaerense en el caso.

"Reconocimos una zapatilla de mi hijo Facundo, pero fue puesta ahí porque está intacta"

Sin embargo, el funcionario provincial puso el acento en apuntar al abogado de la familia de Facundo, Leandro Aparicio. "Hay algunos personajes que, como el abogado, sabiendo que la causa avanzaba en una dirección, siguió mintiendo, siguió ocultando información, no pudo demostrar la veracidad de los testigos", disparó Berni y agregó: "Va a tener que dar muchas explicaciones, ha puesto a testigos en situación incómoda porque la Justicia no pudo confirmar la veracidad de lo que dijeron".

Asimismo, puso a un costado a Cristina, la mamá de Facundo: "Somos cristianos, entendemos los dichos que ha pronunciado la madre, acompañamos en su dolor, pero el abogado es un profesional y va a tener que dar cuentas por lo que dijo", y añadió: "Ha perdido un hijo y entendemos la desesperación que eso genera".

Berni se incomodó cuando Irina Hauser puntualizó algunos puntos turbios de la acción de la policía que depende del gobierno de Axel Kicillof, puntualmente hechos como la foto del DNI de Facundo que fue encontrado en el teléfono de una de las agentes involucradas. "No tengo ese dato", se defendió Berni, sobre un tema que es ampliamente comentado y difundido en medios y corrillos judiciales desde hace largos días.

Si bien el ex carapintada no quiso descartar la participación de la Policía Bonaerense en la desaparición, remarcó que "lo que piense yo no importa". Además, sobre la aparición en una comisaría de un amuleto que Facundo tenía encima, consideró que "ese lugar donde se dice que apareció el amuleto es un lugar abierto que no tiene ningún tipo de custodia", y añadió que "se deberá investigar".

Sobre los mensajes borrados que fueron detectados en algunos teléfonos de los y las policías, Berni preguntó a Sietecase si "nunca borra mensajes".

"Tener mensajes borrados no quiere decir nada. No podemos hacer una conspiración porque haya un mensaje borrado", apuntó Berni, que luego se incomodó con Hauser cuando ella le remarcó que no solo se borraron mensajes sino que uno de los policías borró la app Whatsapp de su teléfono.

"Si a usted la acusaran de desaparecer forzosamente a una persona... Facundo fue parado en un control caminero", se tropezó Berni en su respuesta, y acusó a la periodista de estar "encaprichada en contar una historia a la que le faltan algunas partes", aunque eligió esquivar el bulto de casos puntuales que siguen sin resolverse.

En tanto, sobre su eventual candidatura a gobernador para un futuro no tan lejano, dijo que "son especulaciones" y que "la gente es mala y comenta".