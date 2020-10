Berni desatado: quiere pelearle a Alberto el liderazgo del PJ

Durante una entrevista en el programa televisivo Animales sueltos, el polémico funcionario de Axel Kicillof afirmó que "todo peronista quiere ser Presidente" y al ser consultado sobre el ofrecimiento que la CGT le hizo al presidente de la Nación para ser el nuevo titular del PJ señaló que la central obrera "claudicó" ante el gobierno de Cambiemos y no lo representa a él para hacer ese ofrecimiento.

Sergio Berni mano a mano con Luis Novaresio | Entrevista completa (17/09/20)

En su arremetida (bien aprovechada por Luis Novaresio y equipo), Berni embistió también contra el "progresismo", al cual ubicó dentro del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, dijo que los progresistas "no sé si abundan pero se hacen sentir". Asimismo, lejos de englobar en esa categorización al gobernador bonaerense (uno de los referentes del progresismo dentro del kirchnerismo), eligió definir al gobierno provincial como "muy peronista".

Sergio "Rambo" Berni no para: ahora contra trans y peruanos

También ratificó que habrá desalojo en Guernica y se refirió de forma despectiva a "los defensores de esto, los defensores de aquello" al señalar a los distintos espacios sociales y políticos que defienden a quienes aún permanecen en el predio que tiene orden judicial para su desocupación.

En este marco, Berni se ocupó de dejar en claro que no participará de la caravana por el 17 de octubre a la que convocaron organizaciones como la CGT. "No me representa" dijo sobre su conducción,

"No me seduce la convocatoria de la CGT, porque ha claudicado de manera constante ante los valores del peronismo en el gobierno anterior", disparó, al tiempo que elogió a Hugo Moyano por haberse enfrentado al gobierno de Mauricio Macri.

También elogió a Máximo Kirchner, al que definió como "un militante que heredó lo mejor de Néstor y Cristina Kirchner", además de que resaltó que "tiene visión estratégica, conocimiento de la política, cercanía con la sociedad, logra entender los problemas y por sobre todas las cosas, tiene sensibilidad y lealtad".