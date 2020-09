El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel , preside la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) , que es parte de la querella en el proceso judicial del caso de Facundo Castro . Desde ahí, cargó este jueves contra el gobernador y el ministro de Seguridad bonaerense, Axel Kicillof y Sergio Berni , correspondientemente, por el manejo de la Policía Bonaerense . Ayer, la jueza de la causa le confirmó a la familia ya la querella que el cuerpo hallado en un cangrejal de la zona de Villarino Viejo, en el estuario de Bahía Blanca, es del joven

“La función de Sergio Berni es preocupante, no de ahora, tiene actitudes que realmente nos preocupan. Berni transformó una fuerza de prevención y seguridad en una fuerza de represión. La forma en la que se maneja la policía de Berni no corresponde a una sociedad democrática, es más de otras épocas, tenemos memoria ”, comparó Esquivel el accionar de la Bonaerense en el caso de Facundo con el accionar de la fuerzas armadas y de seguridad en dictadura. Lo hizo en declaraciones al programa Ahora Dicen de la radio Futurock .

Pérez.Esquivel.Norita.Cortiñas.jpeg La Comisión Provincial por la Memoria es parte de la querella del caso de Facunco Astudillo Castro.

Para la querella, la hipótesis principal es que se trata de una desaparición forzada seguida de muerte a manos del personal de fuerza bonaerense . "El fiscal busca por todos los medios eludir la responsabilidad policial. En este momento no podemos descartar ningún elemento, pero hay uno que es muy preocupante que es el ocultamiento policial . Si la policía no es responsable tenía que haber comunicado en forma inmediata lo que sabían y no lo hicieron, eso es complicidad ”, apuntó.

Acerca de cómo se manejó el gobernador de la provincia con la familia y la querella, el presidente de la CPM: “Intentamos un acercamiento con Axel Kicillof y no lo logramos, uno lo tiene que decir después de tanto tiempo”.

Respecto a este punto, el presidente Alberto Fernández expresó su solidaridad con la mamá de Facundo Castro tras la confirmación de los restos encontrados en la localidad bonaerense del General Daniel Cerri pertenecen al joven desaparecido el 30 de abril. “Quiero decirle a Cristina (Castro) públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel (Kicillof), que los dos estamos comprometidos con saber la verdad” , expresó el mandatario. Más tarde, Kicillof manifestó su “compromiso personal para que nadie impida que esta investigación avance hasta las últimas consecuencias”.