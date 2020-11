La izquierda anunció acciones legales por el desalojo de Guernica

Este lunes, en una conferencia de prensa realizada frente a la Legislatura porteña, se presentaron pruebas y testimonios sobre lo que se calificó como un "desalojo represivo".

Del acto estuvieron presentes dirigentes del Frente de Izquierda como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Claudio Dellecarbonara y Vilma Ripoll, entre otrxs.

Hebe cruzó duramente a la represión desatada en Guernica

Sobre los dichos de Berni, Axel Kicillof y también del "Cuervo" Larroque se señaló que se trató de "una campaña macartista", al tiempo que se anunciaron acciones legales.

Sobre el desalojo Bregman recordó que Berni supo infiltrarse en protestas obreras durante los años 90. “Pero acá además hay responsables políticos”, afirmó en relación al gobernador Kicillof.

“Pero además, nadie se puede hacer el distraído. Comenzó un ataque macartista pero es para debilitar la lucha. Para atacar a quienes menos tienen” disparó la diputada nacional y miembro del PTS.

Luego de leer adhesiones de referentes de DDHH a su planteo, Bregman desafió al gobierno de la provincia de Buenos Aires a que presente pruebas sobre las acusaciones referidas a que en el desalojo hubo gente de la izquierda que llevó gases lacrimógenos, tal como disparó Berni más allá de que las fotos mostraban a agentes de la Bonaerense disparando esos mismos gases.

Celeste Fierro, miembro del MST, dijo que quiere "denunciar toda la campaña del Gobierno de la provincia contra las organizaciones, contra los vecinos y contra la izquierda". Y agregó: "Ese discurso comenzó unos días antes”, ya que "la decisión ya estaba tomada desde el día interior, si había decisión política de solucionar el problema de vivienda de miles de familias, se hacía”.

Por su parte, Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, denunció la represión y el caso de una joven estudiante acosada por policías bonaerenses tras su detención. "Nora Cortiñas lo repudió, Patricia Bullrich lo felicitó, es fácil saber de qué lado estar", definió.

En tanto, Nicole, vecina e integrante de la comisión de mujeres, dijo que "es mentira lo que dijo Berni de que tiramos gases, también que en el predio no había niños, algunos pudimos llevarlos la noche anterior, otras familias no tenían donde. Y no es cierto que a nosotros nos manejan las organizaciones, nosotras como mujeres elegimos ponernos al frente".

Asimismo, Nicolás del Caño remarcó que "la represión fue el mismo día que se votaba el presupuesto de ajuste. Berni dijo que estaba orgulloso de los métodos creativos para desalojar, que la izquierda tiró gases, un mentiroso, una canallada". Además criticó la actitud de la CGT y la CTA y afirmó que para defender a los sectores más precarizados "hay que recuperar los sindicatos".