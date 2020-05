En este contexto aseguró que asesoró al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el objetivo de desendeudar a los empleados públicos.

Quintela dijo que en su provincia tiene la problemática de que los trabajadores estatales se encuentran endeudados.

En declaraciones a El Destape Radio, el gobernador expresó que "simplemente me dio una opinión sobre algo que queríamos hacer. Yo no se lo pedí ni él me lo pidió a mí".

El macrismo no soportó la excarcelación de Boudou y ahora presiona a la Justicia Polémica porque Boudou asesoró al gobernador de La Rioja

"Tratamos un problema en particular: queremos desendeudar a los empleados públicos de La Rioja. Muchos tienen su salario comprometido, por estas financieras encubiertas, como Garbarino, Musimundo, o Tarjeta Naranja, ya que les financian las compras de los productos que ellos venden y luego, como son financieras, les comprometen el salario", señaló.

"Con el Banco (de La Rioja) queremos comprarles estas deudas a los trabajadores, y darles un crédito. Se lo vamos a cobrar en cuotas que tendrán un 10 por ciento de interés anual", precisó.

Cabe resaltar que Boudou fue condenado con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante esto, Quintela dijo: "Yo nunca me avergoncé de los compañeros que sufrieron persecuciones".

Dijo además que mantiene una buena relación con Boudou y que el contacto que mantuvieron días atrás fue "parte de una conversación sin formalismos". Quintela negó "categóricamente que Boudou tenga un cargo" en La Rioja.