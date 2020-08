La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Biotti rechazó hoy dictar una medida precautelar que suspenda de manera provisoria la revisión por parte del poder Ejecutivo y el Senado de los traslados en 2018 de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi desde un Tribunal Oral a la Cámara Federal porteña, dispuesta por el Consejo de la Magistratura, dijeron hoy fuentes judiciales.

La magistrada requirió en el mismo fallo que el Consejo de la Magistratura produzca un informe sobre la demanda presentada por los dos jueces, que integran la nómina de 10 magistrados cuyo traslado quedó en la mira del órgano encargado de la selección y remoción de jueces que dispuso su revisión.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi habían promovido una acción de amparo, a través de la cual reclamaron que se declare la "inconstitucionalidad y nulidad" de la decisión del Consejo de la Magistratura, a la vez que solicitaron el dictado de una medida precautelar y, posteriormente, de una medida cautelar de no innovar para que se disponga la "inmediata suspensión" de esa resolución y se ordene al Poder Ejecutivo y al Senado abstenerse de iniciar el trámite de revisión.

Bruglia y Bertuzzi.jpg macristas-a2939="" class="agrupador" rel="2939" />macristas" id="55689-Libre-1805924847_embed" /> macristas-a2939="" class="agrupador" rel="2939" />macristas" id="55689-Libre-1805924847_embed" /> Bruglia y Bertuzzi: duro revés para dos jueces macristas

"En lo que concierne a la medida interina que se solicita durante el plazo fijado al demandado para presentar su informe en los términos de la norma citada (ley 26.854), en atención al breve plazo que se otorga a la accionada para contestar el informe del art. 4 de ley 26.854 no se advierte que durante su transcurso pudiera provocarse un daño de dificultosa reparación ulterior, ni que pudiera ocurrir algún acto que no pueda ser suspendido a través del dictado de la cautelar pretendida, por lo cual no corresponde acceder a lo peticionado", sostuvo la jueza Biotti al rechazar la medida precautelar.

Sobre el planteo de inconstitucionalidad, la magistrada sostuvo que "debe ser desestimado, al no advertirse que la posibilidad de oír a la autoridad estatal, con carácter previo al dictado de la medida cautelar solicitada, conlleve en la especie a una afectación grave al principio de la tutela jurídica efectiva. En consecuencia, corresponde rechazar la inconstitucionalidad planteada".

Los jueces Bruglia y Bertuzzi habían asegurado que la revisión de sus traslados se decidió "por mayoría de 7 votos contra 6 votos y en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces".

Bruglia y Bertuzzi sostuvieron, en la demanda conjunta patrocinada por el abogado Alejandro Carrió, que son "jueces federales titulares" y en ese carácter la Constitución Nacional les "confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones".

Los magistrados Bruglia y Bertuzzi eran jueces del Tribunal Oral Federal 4 y fueron trasladados para ocupar dos vocalías de la Cámara de Apelaciones del mismo fuero, que estaban vacantes en 2018.