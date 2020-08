Los expedientes, con el apoyo del Frente de Todos, fueron ingresados a la Cámara alta pero no se debatieron en la sesión ya que, tal como lo exigen las normas, cualquier pliego de jueces, fiscales o defensores deben ser analizados, en primer lugar, en el seno de la Comisión de Acuerdos del Senado, según informó Télam.

La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que la magistrada se había confundido y que “la lectura se realiza para todos y cada uno de los pliegos que envía el Poder Ejecutivo al Senado” y agregó que “debe realizarse porque entra a jugar un bien fundamental que es la publicidad de los actos de gobierno”.

Bruglia y Bertuzzi.jpg La Justicia de la vergüenza: Bruglia y Bertuzzi al Senado

“El trámite de ingreso lo que intenta hacer es cubrir un bien público muy importante que es el derecho de la publicidad de los actos de gobierno. No entraña de ningún modo darle tratamiento a los acuerdos”, aclaró la titular de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Por su parte, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, agregó que “lo que estamos haciendo es dando ingreso al Parlamento”.

“No estamos tratando el tema. Lo estamos enviando a Acuerdos, donde se le dará el tratamiento correspondiente”, aclaró el legislador formoseño y consideró que la decisión de la justicia “es un atropello a las funciones que tiene el Parlamento” porque “nadie puede decirle al Congreso lo que tiene que hacer”.

A su turno, el oficialista neuquino Oscar Parrilli aclaró que “el fallo se basa en la presunción de que iba a ser tratado sobre tablas”.

“Esto es un error flagrante en los considerandos de ese fallo que lo llevan a tomar esta decisión”, insistió.

En cambio, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió que se “proceda al apartamiento de los pliegos para dar lugar a la medida cautelar” exigida por la magistrada.

Para Naidenoff “el tratamiento de los pliegos arranca con su ingreso al Senado” y apuntó “al oficialismo por ser el responsable de vulnerar una decisión judicial”.

“Debemos hacer gala de que, independientemente de que nos guste o no un fallo, los fallos se cumplen. Si no estamos de acuerdo, existen recursos para revertir la decisión de un juez. Lo que no podemos es alegar una especie de desacato público. Es un mensaje preocupante y peligroso”, calificó.

Previamente, el oficialista chubutense Mario Pais había pedido una Cuestión de Privilegio contra la jueza Biotti para “expresar la gravedad institucional de tamaño abuso y arbitrariedad que ejerce esta jueza”.

“Esta jueza está incurriendo en un abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional”, expresó País.

Esta mañana, la magistrada había extendido un requerimiento al Senado para que no debata los pliegos de Bruglia y Bertuzzi.

"Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación -como medida interina- suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi", resolvió la magistrada en una resolución a la que accedió Télam.

La jueza había rechazado la semana pasada dictar una medida precautelar contra la decisión de revisar los nombramientos de ambos magistrados pero ahora cambió de postura tras la convocatoria del Senado a la sesión de hoy en la que, sin embargo, en ningún momento se propuso analizar la validez de los pliegos.

"Las circunstancias actuales hacen que el daño que los actores intentan evitar pudiera producirse durante el lapso otorgado al Estado Nacional para que produzca el informe previsto en la Ley 26.854", argumentó la jueza en relación a la respuesta a la demanda presentada por Bruglia y Bertuzzi.

Ante ello se dictó la medida precautelar "como medida interina".

"Dejo debida constancia que lo aquí decidido no importa de ningún modo adelantar opinión sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada por los actores ni sobre la cuestión de fondo debatida en la presente causa", concluyó la jueza.

La magistrada ordenó notificar lo resuelto a la Presidencia del Senado de la Nación, que había citado para hoy a las 14 a la sesión.