Detienen a concejal de Cambiemos: conducía armado y borracho

Ocurrió el sábado por la noche. Buktenica, de 42 años, manejaba un Jeep modelo JA 2 PB. Esquivó dos controles policiales. Tras la persecución y posterior detención, se encontró que llevaba un arma calibre 38 especial sin registro. El jefe de la Policía de Feliciano, Lázaro Ramón Salinas, detalló que “el sábado, a las 23.50, había un vehículo que estaba haciendo ruidos molestos cerca de la Jefatura. Fue entonces que el personal (policial) interceptó un Jeep de color blanco, el cual era conducido por un edil de esta ciudad. Se le pidió la documentación y manifestó que iba al casino. Cuando le pidieron que estacionara a un constado para no interrumpir el tránsito, esta persona se dio a la fuga”.

“Se inició una persecución que terminó a pocas cuadras de su casa. Subió a una vereda y casi colisiona a algunas personas que se encontraban allí”, relató el uniformado. “El sujeto llegó a su domicilio y tuvo un forcejeo con personal policial. No quería salir del vehículo. Se logró reducirlo y mientras se comunicaba lo ocurrido al fiscal, los agentes observaron en el vehículo una franela con un revólver con sus correspondientes proyectiles”.

Ante ello, “la autoridad judicial dispuso la detención de esta persona por atentado y resistencia a la autoridad y la tenencia ilegal de arma de fuego”. “El concejal en ningún momento manifestó nada. Se encontraba en estado de ebriedad. No se pudo hablar mucho. Quedó alojado en la Jefatura hasta horas del mediodía del domingo”, afirmó el jefe de la Policía a El Once.

Finalmente, tras ser indagado por el fiscal Fernando Méndez, el concejal fue puesto en libertad este domingo en horas del mediodía.

LA VERSIÓN DEL CONCEJAL

Ivonne Jaurena, presidenta del bloque de Cambiemos de Feliciano, argumento: “Lamentablemente es muy común que ante hechos de diversa índole públicos y aun del ámbito privado, y sin tener información completa y objetiva, algunas personas se lanzan como buitres hambrientos sobre una presa, tal como cada uno en su interior podrá ver si realmente está o no actuando de esta manera y las motivaciones que tienen”.

“Simplemente y aun no conociendo en su versión oficial los hechos, en que se ha visto involucrado un edil del bloque de concejales del bloque Cambiemos, quiero compartir a modo de información y especialmente desde mi lugar de representante de los ciudadanos de Feliciano, una breve referencia legal, a la espera de luego poder informar de manera conjunta con los demás concejales, mi apreciación personal en conocimiento del respeto y consideración que se debe tener por una persona, en este caso el edil Santiago Buktenica, hasta tanto la situación en la que ha sido parte se comunique de manera oficial y por las autoridades pertinentes”, sostuvo.

“El debido proceso legal es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, que, al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el respeto de sus derechos. Para poder afirmar que un proceso, regulado por la ley, satisface esta garantía que denominamos debido proceso legal, tiene que cumplir el requisito indispensable de otorgarle al individuo la oportunidad suficiente de participar con utilidad en dicho proceso”.

En tanto, en diálogo con Entre Ríos Ahora, Buktenica dijo que no sabe cuál fue "oficialmente el motivo de la detención". Insólitamente agregó que "la detención está vinculada a una persecución política" que llevaría adelante el oficialismo local. Declaró además que “me ha maltratado muchísimo la Policía. Me han golpeado. Me han tratado como a un preso político de la vieja época”.