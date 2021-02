"Clarín y La Nación hacen un daño muy grande y los voy a denunciar"

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente aseguró que "el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos con todos los sectores", por lo cual "estos empresarios también tienen que poner la voluntad necesaria".

En la misma línea manifestó: "Los que apoyaron las políticas de Macri no tienen muchos argumentos para no sumarse a algo que va a funcionar mucho mejor", al tiempo que agregó que es el trabajador quien "ya hace un esfuerzo" y que aquellos empresarios que no ayuden van a quedar como los que no ayudan a que el país salga adelante".

Además, Moyano criticó la gestión del ex mandatario, Mauricio Macri y afirmó que "hizo un desastre", al tiempo que sostuvo que "el dinero que pidió el anterior gobierno se fue a los bolsillos de los que gobernaban”.

En contraposición, destacó: "Le tengo mucha confianza a este Gobierno", aunque remarcó que "siempre la paritaria tiene que tener puntos arriba de la inflación".

Asimismo, Moyano recordó: "Yo fui 3 mandatos consecutivos secretario general de la CGT. Uno tiene que darse cuenta cuando ha cumplido un ciclo al frente de la CGT".

En ese sentido agregó que "la conducción de la CGT es parte del gobierno que está, y si ese gobierno fracasó es un ciclo terminado" y "esta cúpula de la CGT no pudo corregir los problemas que había en el gobierno de Macri".

En esos términos sostuvo que "hay periodistas que se preguntan por qué seguimos al frente del gremio. Los convoco a que vengan y le pregunten a los trabajadores".

"La Nación y Clarín han salido a decir cualquier disparate y estupidez sobre mi hija", senteció el dirigente y agregó: "El diario de Macri ya trajo todo el excremento de personajes que tiene para decir cualquier barbaridad".

Además, Moyano subrayó: "A mi me hicieron allanamientos en todos lados y jamás encontraron nada. La misma hija del dueño de La Nación contó que su padre tenía cuentas en Suiza y no dijeron nada. Por 2 mangos que le encontraron a mi hija si"

Por último dijo: “Clarín se quedó en la época de los militares con Papel Prensa, de los desastres que hicieron Clarín y La Nación con los militares no dicen nada. Creo que debería discutirse una nueva ley de medios".

"Clarín y La Nación hacen un daño muy grande y los voy a denunciar", concluyó Moyano.