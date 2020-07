Un fiscal le inició una causa a Mario Ishii por la "falopa"

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando "Chino" Navarro, estimó que las declaraciones de Ishii se produjeron "en una discusión" con empleados de la comuna de José C. Paz, y aseguró que, de su parte, no les asigna "ningún valor".

"Las declaraciones de Ishii me parecen en el marco de una discusión. No les doy ningún valor. Quiero creer que si es cierto, ya el Intendente hubiera denunciado. Me suena más a una chicana en un debate salarial con trabajadores que seguramente conoce. De ser cierto, obviamente tendría que hacer la denuncia correspondiente", advirtió Navarro en declaraciones radiales.

Por su parte, dirigentes de la oposición se subieron a la ola y repudiaron los dichos del intendente, quien fue registrado en un video mientras le decía a un grupo de empleados municipales que los tenía que cubrir cuando "están vendiendo falopa con las ambulancias" de la comuna y tras la difusión de estas imágenes, un fiscal de San Martín decidió iniciar una causa de oficio por "averiguación de delito".

"¿Derribar bunkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos este no es el camino", señaló en su cuenta oficial de la red social Twitter el diputado nacional Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

Al respecto, el legislador nacional de la UCR por Tucumán, Jose Cano, considero que Ishii debería "debería renunciar y presentarse ante la Justicia para dar explicaciones".

Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, encabezado por Alfredo Cornejo, solicitó la inmediata intervención de la Justicia para que "investigue los gravísimos dichos" de Ishii.

Ishii dijo hoy que sacaron de contexto sus dichos en un video divulgado ayer, en el que se dirigía a empleados municipales, y argumentó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes. Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área de Salud", afirmó Ishii en diálogo con radio Mitre.