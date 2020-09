Coparticipación: piden a Rodríguez Larreta que "no mienta"

"La división entre los argentinos, y no retórica, sino real, material y concreta, la instrumentó el gobierno nacional de su partido, cuando la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre trepó de 16 a 21 veces", afirmó Vallejos, en una serie de publicaciones que hizo en la red social Twitter, citado por Télam.

Vallejos subrayó además que Rodríguez Larreta conocía de antemano la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la reasignación de parte de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

LARRETA-02.jpg Coparticipación: le piden a Larreta que "no mienta"

"Estimado @horaciorlarreta, si hay un elemento indispensable para que cualquier diálogo sea posible, es hacerlo con la verdad", escribió la diputada del Frente de Todos, en respuesta a un hilo publicado ayer por Rodríguez Larreta.

"Por lo tanto, si lo que quiere es el diálogo, no le mienta a los argentinos y argentinas", insistió como respuesta a un posteo del jefe comunal en el que afirmó: "La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo, en una reunión pública con el Ministro del Interior de la Nación, y no acordamos nada".

Además, la legisladora contrastó el hecho de que ella, al igual que "el resto del país, se enteró de que (el expresidente Mauricio) Macri nos volvía a endeudar con el FMI por los medios".

"La principal 'diferencia' que tenemos que 'zanjar', la principal brecha que tenemos que corregir, es la de la desigualdad. De eso se tratan las decisiones que estamos tomando en estos días", aseveró Vallejos.

La diputada preguntó entonces a Rodríguez Larreta: "¿No le parece demasiado soberbio, desde el distrito más rico del país, hablar de lo que necesitamos todos los argentinos?" y sostuvo: "Lo que necesitamos es un país más justo, algo que durante la gestión de su referente @mauriciomacri, se deterioró vertiginosamente".

"La ciudad no es una provincia, ni integra el régimen de coparticipación. Los recursos que se afectan le pertenecen a la Nación. Lo inadmisible fue el decreto de Macri en enero de 2016 cuando unilateralmente le dio los recursos al distrito más rico del país", advirtió la diputada del Frente de Todos.

En otro tuit del hilo que publicó, Vallejos opinó que Rodríguez Larreta "debería sentirse agradecido de vivir en un distrito privilegiado, que para este año, por ejemplo, tenía un superávit presupuestado de 38.000 millones" de pesos.

"En la Argentina, como en el mundo, el Estado Nacional ha invertido 2,5 billones en medio de la pandemia, también en la CABA, donde sus empresas reciben el ATP, los ciudadanos porteños el IFE o los niños y niñas las computadoras y conectividad que usted negó", manifestó.

Reseñó que "Macri le triplicó los recursos nacionales recibidos por la ciudad", planteó que esos recursos "excedieron las necesidades del traspaso de la policía" y que ese excedente "será distribuido hacia una provincia en la que vive la mayor cantidad de argentinos vulnerables".

"En esto estamos de acuerdo, vivimos tiempos difíciles. Le ruego que fortalezcamos el diálogo en pos de una estrategia sanitaria responsable, que no ponga en riesgo lo más importante: la salud y la vida de cada argentino y argentina", finalizó la diputada nacional en su hilo de Twitter en respuesta al jefe de Gobierno porteño.