Cristina apoyó a Kicillof: "Axel tiene razón, se nota mucho"

"Axel tiene razón: se nota mucho", escribió Cristina Kirchner en su cuenta de la red social, citado por Télam, tras el anuncio de una nueva extensión del aislamiento social, hasta el 16 de agosto, realizado esta tarde por el presidente Alberto Fernández, junto a Kicillof y le jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodŕiguez Larreta, en la Residencia de Olivos.

La expresidenta y actual titular del Senado acompañó su breve mensaje con un video, con tramos de la exposición del gobernador en Olivos, donde critica el tratamiento que hacen algunos medios de la pandemia en el país.

kicillof cristina.jpg "Axel tiene razón: se nota mucho", escribió Cristina al respaldar las críticas que Kicillof dedicó a algunos medios de comunicación.

"Es gracioso a veces, o podríamos decir, trágico ver cómo titulan algunos medios de comunicación: Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia; cuando hay problemas económicos en Argentina es culpa de la cuarentena", se nota mucho, se nota mucho", es una de las frases de Kicillof destacadas por Cristina Fernández de Kirchner en su posteo.

Y completó: "Lamentablemente no se pueden aceptar ni esas mentiras, ni esas manipulaciones. Lo que está dañando la salud y la economía mundial es pura y simplemente un virus antes desconocido que no tiene cura y no tiene vacuna".

En el recorte del discurso publicado, también se lo escucha al gobernador decir: "Hay quienes venden que la pandemia ya pasó. Ayer nos enteramos que la economía norteamericana sufrió una caída de su PBI del 33%, es la caída más grande en los últimos 70 años".