"Los que tengan miedo o no se animan vayan a buscar otro laburo"

En un discurso cargado de política, definiciones y mensajes con interpretaciones para adentro y afuera del Frente de Todos, la exmandataria afirmó también que el lawfare "es para disciplinar a los políticos" y exhortó a los ministros y legisladores del Frente de Todos a "no tener miedo" y "defender definitivamente los intereses del pueblo" argentino.

"Por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora sean para defender definitivamente los intereses del pueblo", dijo.

Asimismo, defendió la marcha del Gobierno nacional y bonaerense, planteó como desafíos para el año próximo, la necesidad de pensar un "sistema de salud integrado" a partir de la pandemia, y el de "alinear" salarios, jubilaciones y precios para aumentar la demanda y el crecimiento económico.

Al inicio de su discurso, Cristina, quien precedió en el uso palabra a Alberto, postuló un "sistema nacional integrado" que permita "hacer un uso más eficiente de lo que tiene Argentina", en cuanto a recursos humanos y tecnológicos

Reivindicó la idea de trabajar en el diseño de "un país que olvide esa concentración tan injusta y tan ineficiente en términos de asignación de recursos" y aclaró que eso no significa que no sean contemplados "los intereses de los privados".

En ese marco, señaló que "el desafío por venir es repensar todo nuestro sistema de salud en Argentina" ante la posibilidad de que "vengan otras pandemias" porque "algunos especialistas pronostican que las pandemias van a surgir con menos intervalos en el tiempo".

La vicepresidenta defendió las políticas implementadas por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus y estacó las obras contrarreloj que se hicieron "después de la pandemia macrista".

"Tuvimos que salir corriendo a armar hospitales y a inaugurar los que habían sido suspendidos" por el Gobierno de Cambiemos, muchos de ellos, a punto de finalizar su construcción.

Cristina, quien habló luego del gobernador Axel kicillof; su vice, Verónica Magario, y de los titulares de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del bloque oficialista en ese cuerpo, Máximo Kirchner; ubicó a la economía, como el otro "gran desafío" para el año entrante.

Tras pronosticar que la "economía va a crecer en el 2021", advirtió la necesidad de que "ese crecimiento se lo quede el conjunto de los argentinos y no cuatro vivos nada más".

Para eso, dijo "hay que alinear salarios, jubilaciones y precios, sobre todo el de los alimentos y las tarifas (de servicios públicos) porque "la actividad económica la mueve la demanda".

"No estoy diciendo nada que no se pueda hacer, lo hicimos durante 12 años y medio en la Argentina y por eso, además de la unidad (de peronismo) volvimos".

Cristina Kirchner aprovechó para dejar un mensaje hacia el interior del Frente de Todos: "No nos olvidemos nunca de esto, porque, si no, no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa por cómo ir".

"Axel debe ser el primer exministro de Economía de la República Argentina que gana una elección tan importante como la provincia de Buenos Aires. Todos los que lo intentaron fracasaron. ¿Saben por qué? porque hay una memoria de la sociedad. Hubo una unidad fundamental, pero si hubiéramos estado todos juntos y la gente hubiera vivido mal los 12 años y medio que estuvimos tampoco nos hubieran votado", apuntó.

Y reivindicó las políticas y mejoras logradas por su gobierno y el de Néstor Kirchner, donde dijo "mejoró la participación de los trabajadores como nunca o como las viejas épocas peronistas en la participación del PBI" o haber "logrado la mejor jubilación de Latinoamérica con la mayor inclusión previsional" y con una Anses "superavitaria".

Enseguida, se refirió al lowfare, al que denominó no sólo como un instrumento de "estigmatización" de dirigentes políticos, gremiales y sociales, sino también como una herramienta "disciplinamiento" para que "nadie se anime, y tenga miedo de firmar de proponer, decidir o de autorizar", medidas que afecten intereses de los poderes fácticos

"Todavía Axel y Augusto Costa (exsecretario de Comercio) tienen causas penales por los Roe (cupos de exportación de carne). Porque, claro, los argentinos podían comer carne, porque tomábamos medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas, autoritarias", destacó.

"Y ya sabemos que cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas, comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados se van a los juzgados", sostuvo.

Fue allí que advirtió: Por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora sean para defender definitivamente los intereses del pueblo".