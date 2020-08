Un dirigente opositor comparó la marcha anticuarentena con "ir a comprar pan"

El intendente de Tres de Febrero y periodista Diego Valenzuela se refirió a la marcha convocada por un sector de Juntos por el Cambio, medios de comunicación para hoy en el Obelisco: "Yo no voy a ir a la marcha porque tengo responsabilidades, pero me parece bien que se haga, que la gente reclame", se atajó, al tiempo en que no dudó en comparar a la movilización anticuarentena con "ir a comprar pan lactal al supermercado".