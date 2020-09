Decreto de cupo laboral travesti trans: "Es un primer paso"

El Gobierno nacional estableció el viernes pasado en el ámbito del sector público nacional que los cargos de personal deben ser ocupados en una proporción "no inferior al uno por ciento", por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias y en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.

Lo hizo a través del decreto 721/2020 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

Desde las organizaciones sociales, espacios de militancia e instituciones educativas del colectivo salieron a celebrar por las redes sociales el cupo laboral travesti trans. Décadas de lucha le llevó a esta población este mínimo reconocimiento de un derecho en forma de política pública.

Victoria de la lucha: establecen el cupo laboral para travestis y trans en el Estado

Luciana Viera es una mujer trans, activista y coordinadora de Comunicación del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis. En diálogo con Infonews, manifestó su alegría por este avance, al tiempo que llamó la atención sobre el formato con el cual se implementó: el decreto. "Pienso que es un pequeño avance hacia algo más grande, hacia algo más macro, que es la ley nacional de Cupo Laboral Travesti Trans. Nosotres como colectivo apuntamos a una Ley, pero hay que reconocer que es un avance. Llevamos décadas de espera por una oportunidad. Llevamos miles de muertas en la espalda que no tuvieron la mínima chance de acceder al trabajo y creemos que es tiempo de reparar".

La decisión del Estado respondió, como dijo Viera, a una lucha del colectivo travesti trans que reclama hace décadas una ley de cupo laboral. "Es tiempo de tener un Estado, como está ocurriendo, que piense en nosotras, que nos reconozca como ciudadanas de primera, como el resto de la población, como al resto de la sociedad. Y que dejemos de sufrir distintos tipos de violencia, entre ellas la violencia al acceso a la educación, acceso a una vivienda digna, acceso al sistema de salud y, por supuesto, lo que nos compete hoy que es el acceso al trabajo. Un trabajo formal, dejar de estar en la informalidad, en la precariedad, en la vulnerabilidad, tener el derecho a poder elegir. El derecho a poder elegir ser prostitutas, el tema es que nosotras no tenemos el derecho a serlo, no tenemos el derecho a poder elegir ser prostitutas. Es nuestra única alternativa", ubicó Viera el queed de la cuestión.

Esta población tiene una esperanza de vida en Argentina y Latinoamérica de entre 35 y 41 años por la falta de acceso a derechos básicos. El 90% de las mujeres trans en el país subsiste ejerciendo el trabajo sexual, casi como única salida laboral. Los datos hablan por sí solos de la necesidad de políticas públicas como esta orientadas al sector.

Lu.Viera1.mp3 Viera habla sobre el derrotero de vulnerabilizaciones que sufre una travesti/ trans en su vida.

El decreto precisa que la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, “hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen”, en tanto que para “garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia". Por eso, contempla que se permitirá su ingreso con la "condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos".

Mocha Celis: el tejido de la comunidad travesti trans

No obstante, la activista fue más allá. "Creo que el decreto es un gran avance pero que aún falta. Habla solamente del ámbito público, más no del ámbito privado que también debería contenernos y abrazarnos. Y tiene recovecos que por ejemplo, que las personas tienen que estar capacitadas. Entonces ahí yo abro un gran interrogante y pregunto sobre este decreto: '¿qué oportunidades y qué herramientas les vamos a dar a las compañeras que están en una ruta o que están en un bosque ejerciendo la prostitución para que puedan ocupar esos cargos y no vuelvan a quedar excluidas?' Es decir, para entrar a estos cargos hay que tener una cierta capacitación que claramente muchas de las compañeras no tienen. Entonces me gustaría saber cuál es la solución a esta problemática estructural. Porque sino seguimos con las relaciones de poder. Va a ser el ingreso para unas pocas que tienen formación y a unas pocas que también tengan contacto para poder ingresar a los trabajos del Estado".

LuViera2.mp3 Viera se pregunta por la jubilación de una trava y apela a una ley nacional integral

Por último, la coordinadora de Comunicación del Mocha Celis, redondeó lo que significa el decreto y lo que se abre a futuro para el colectivo travesti trans. "El decreto es un gran avance a nivel país porque hubo mucha gente que sufrió y claramente seguimos todas juntas reivindicando, recordando esas compañeras que dejaron su vida en la lucha y que se logró algo, pero vamos por algo más macro, que es la ley. El mensaje es que tenemos que seguir luchando. Hemos abrazado este logro, pero ahora llega el momento de defenderlo, de ir por algo más porque fueron muchos años de lucha, de dolor, muchas compañeras arrebatadas. Fue un día inolvidable, pero tenemos que ir por mucho más".