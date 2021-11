El falso abogado D'Alessio fracasó en su intento de convertirse en arrepentido

La audiencia entre el fiscal federal de Dolores y D'Alessio terminó cerca de las 18, cuando quedó descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo porque a criterio de los investigadores los aportes que pretendía hacer el imputado eran insuficientes, según pudo reconstruir Télam.

El falso abogado había llegado a Dolores pasadas las 8 a bordo de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladó desde el Penal de Ezeiza, en donde se encuentra detenido desde hace casi tres años.

La audiencia entre el pretendido arrepentido y el fiscal estaba prevista para el 11 de noviembre, por vía remota, pero debió reprogramarse y llevarse a cabo de forma presencial luego de que D'Alessio expresara temor de que el canal virtual pudiera ser intrusado y se volviera inseguro.

Lo que haya dicho el falso abogado en su encuentro de hoy con el fiscal Curi no se incorporará al expediente y no podrá ser utilizado por la justicia dado que fue descartado por la fiscalía, que entendió que no se trataba de un aporte de valor para la causa.

No es la primera vez que D'Alessio intenta convertirse en arrepentido: en otra oportunidad, el fiscal Curi entendió que había elementos que permitían alcanzar un acuerdo de colaboración, pero el entonces juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, determinó que lo que pretendía aportar el falso abogado no era suficiente para lograr esa condición.

El 5 de noviembre pasado, D'Alessio consiguió la excarcelación por parte del Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa en la que fue condenado -a través de un fallo que no está firme- a cuatro años de prisión por el intento de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, pero sigue detenido porque tiene prisión preventiva en otro expediente.

D'Alessio buscaba hoy convertirse en arrepentido en el caso que se inició con la denuncia del empresario Pedro Etchebest y que tiene entre los principales imputados al fiscal federal Carlos Stornelli.

Del allanamiento a la casa de D'Alessio en el country Saint Thomas, dispuesto entonces por el juez Ramos Padilla, surgieron los elementos de prueba que colocaron al falso abogado como un engranaje fundamental de una supuesta organización delictiva dedicada al espionaje y la extorsión y vinculada al poder político, al judicial y a los servicios de inteligencia, durante el gobierno de Cambiemos.