"La concentración de riqueza excesiva orada la democracia", afirmó también Mujica en diálogo con El Destape Radio este martes. En ese marco, el exjefe del Estado señaló que la democracia latinoamericano "está bastante enferma", entre otros asuntos por la instalación del lawfare. "En todas partes se usa a la justicia y a los medios haciendo responsables a los adversarios políticos", apuntó, y agregó sobre ello que "la democracia entra en cuestión fertilizada por sus propias contradicciones".

"Los pueblos se enloquecen con tantos medios, tantas redes de manipulación que hacen desesperar a la gente", definió también.

Sobre la tan mentada meritocracia verbalizada por quienes llegaron a los escalones más altos de la sociedad y el poder no precisamente por esos medios, señaló el Pepe que en un futuro "se dará de otra manera, vamos a terminar trabajando todos para empresas transnacionales".

En relación a los argentinos que dicen que van a ir a vivir a Uruguay para evitar ser gobernados por el peronismo, afirmó: "Uruguay no es un país barato", y abundó: "Nosotros (Argentina y Uruguay) no somos hermanos, nacimos en la misma placenta. Creo que la Argentina va a salir, no es la primera vez que vive dificultades".

"Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular. Van a venir por lana pero van a salir esquilados. A nosotros como país no nos arregla nada que vengan a vivir acá", arremetió. Y completó: "No me gusta nada que quedemos como carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos".

Ante la situación en Argentina, Mujica relató: "Se lo dije el primer día a Alberto 'qué changa que te agarraste'. Cuando vi a los que quemaban barbijos en Argentina no lo podía creer. La Argentina es grandiosa, siempre es capaz de presentarnos una sorpresa", "Siempre he dicho cuando se estudia economía hay que estudiar una para el mundo y otra para Argentina".

Sobre su salida del Senado por su avanzada edad, el expresidente señaló que el hecho de que se "retire del Senado no es idéntico a que me retire de la política; la política me encanta, pero más me encanta estirar la vida todo lo que puedo".

"Tengo 85 años y ya no puedo tener esa relación social intensa. Que no vaya al Senado es lo de menos, si milité tantos años sin ir", apuntó.