La despedida de Macri al negacionista Mario Pereyra: "un día triste"

El exmandatario se mostró conmovido por el fallecimiento de quien se destacó como un exitoso director de la radio Cadena 3 y, sobre todo, un negacionista miitante del genocidio ocurrido en América Latina durante los años 70s, posición que detentó durante numerosas ocasiones ante el micrófono.

Murió un siniestro personaje del periodismo: Mario Pereyra

"Querido Mario, te vamos a extrañar mucho. Especialmente tu sentido del humor, tu sentido común, tu honestidad y tus valores. Gracias por todo. Vamos a seguir trabajando para que nuestro sueño de ver a la Argentina salir adelante sea una realidad", agregó Macri, quien años atrás también supo relativizar las consecuencias de la dictadura en Argentina.

Quien también despidió con un mensaje sentido a Pereyra fue el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien afirmó en Twitter: “Despedimos a Mario Pereyra y acompañamos en el dolor, en este triste momento, a su familia y a todo el equipo de Cadena 3”.

Desde Juntos por el Cambio también celebraron a quien en 1989 entrevisó a Luciano Benjamín Menéndez llamándolo "estimado general". El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, escribió: "Con mucho pesar lamento la partida del gran periodista, Mario Pereyra. Mis condolencias para su familia y amigos en este difícil momento".

En tanto, el procesado exministro de Transporte de Cambiemos, Guillermo Dietrich, se hizo eco de la noticia, a la que calificó de "triste". Y completó sobre el negacionista: "Una persona con agallas, consistente y un enorme profesional. Siempre puso en alto la voz del interior en todo el país. Mis condolencias a su familia y amigos", dijo el empresario automotor.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández no evitó referirse al tema (una muestra del tamaño del poder que manejaba el admirador de Menéndez) aunque acotó su declaración a la familia del difunto. "Mis condolencias a la familia y seres queridos de Mario Pereyra, con quien tuvimos miradas muy diferentes sobre la realidad argentina. En estos momentos, acompaño con sincero afecto a quienes sufren su pérdida", escribió el Presidente, que en la campaña electoral de 2019 fue atacado en vivo por el conductor durante una entrevista.

Por su parte, Carlos "La Mona" Jiménez no se quiso quedar atrás de los elogios y apuntó en Instagram: “Querido Mario, hoy me desperté con la peor noticia. Pareciera que ayer fue la última vez que hablamos. Siento muy profundamente tu partida. Pero me quedo con tu recuerdo y tu voz que quedará en el corazón de todo Córdoba”.

“Fuiste un pilar fundamental para la música popular de Córdoba y sin dudas mi carrera no hubiera sido lo mismo sin tu apoyo incondicional. Mis condolencias para toda la familia y todas las fuerzas para vos Estela que todavía hay que pelearla. QEPD Mario Pereyra”, completó el compositor cuartetero.