Santilli: "Algunos pueden comprar en Costa Salguero, otros en Lugano"

"Con Costa Salguero estamos desarrollando la Ciudad, creando un barrio nuevo con espacios verdes", aseguró pese a que se trata de un proyecto que prevé diez bloques de edificios de hasta 10 pisos, de entre entre 18 y 29 metros de altura, para el que se requiería un cambio de la actual zonificación de los terrenos de dominio público de ese lugar.

"Lo que la Legislatura aprobó la semana pasada es la zonificación de la zona. La venta ya está aprobada desde el año pasado", detalló en diálogo con el programa Crónica Anunciada de la radio Futurock y consideró que con este emprendimiento inmobiliario privado "la Ciudad está recuperando la cara al río, ganar trece manzanas de espacios verdes - hoy no tenés una sola manzana de espacio verde ahí".

Larreta se salió con la suya y privatizó la Costanera Norte

Al aprobar la rezonificación para darle el visto bueno al "barrio náutico", Vamos Juntos dejó de lado la propuesta de la oposición: un parque público. "Se puso en movimiento nuevamente la inmobiliaria de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio ) Rodríguez Larreta al habilitar un barrio de lujo en la Costanera Norte. Es un hecho inédito, se va construir una pared entre el río y la Ciudad y se va a perder la oportunidad de tener un parque público en la ribera de la Ciudad. Da mucha vergüenza", destacó durante la votación en la Legislatura porteña, el edil del Frente de Todos, Javier Andrade.

Santilli dio el ejemplo de Puerto Madero como para legitimar este nuevo proyecto de un barrio exclusivo para la clase alta. "Hace 30 años, alguien decidió que en un puerto que estaba abandonado, que nadie tenía acceso, desarrollar un nuevo barrio en la Ciudad de Buenos Aires y ese barrio se llamó Puerto Madero. Hoy lo disfruta el que vive, que tal vez tenga una capacidad de recursos más que otros, pero los fines de semana se llena de gente de Quilmes, de Avellaneda, haciendo pic nic que disfrutan de los parques y las plazas que tiene Puerto Madero", describió.

Legislatura aprobó la construcción de un barrio náutico en Costa Salguero

Al ser interrogado sobre el precio del metro cuadrado en ese futuro barrio( que se estipula en 9 mil dólares) y la exclusividad del mismo en una ciudad con déficit habitacional grave, el vicejefe comunal se defendió diciendo que hicieron 3 mil viviendas con Procrear atrás de la cancha de Huracán. "Fuimos a la Estación 6 (Barracas y Parque Patricios) e hicimos viviendas, fuimos al barrio 20 e hicimos viviendas, barrio 31. La Ciudad es un equilibrio donde vos desarrollás tu ciudad para todos y donde vos podés ponerle 13 manzanas de plazas, hoy tenés cero. Hay algunos que pueden comprar en Costa Salguero, otros pueden comprar en Parque Patricios, otros en Lugano", consideró.

"La prioridad es trabajar para toda nuestra Ciudad, para estar incluida, para estar integrada, y para que si alguien puede pagar un poco más otros puedan disfrutar del espacio verde que hoy no lo tenés", explicó Santilli, aunque una cosa no es condición de la otra. No se necesita un barrio de lujo para construir espacios verdes en la ciudad más rica del país.