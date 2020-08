El mensaje golpista de Duhalde contra el gobierno nacional

Duhalde: "El año que viene no va haber elecciones"

En una emisión que buscaba ponerle pimienta a un debate que flotaba en el mar del tedio, el expresidente interino de la nación y hasta ahora hombre de consulta del PJ disparó desde el sillón que le había tocado en suerte: "Es ridículo que piensen que va a haber elecciones".Luego vino la obligada pregunta sobre el porqué de semejante declaración. La argumentación del invitado no se quedó atrás y entre aseveraciones balbuceantes y un hilo que habrá preocupado a Hilda "Chiche", que lo miraba en su casa, dijo: "¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord... un récord... que ahí primero nosotros... La gente no sabe, o no lo lee.. .o no se olvida (sic). Hemos... entre el 30 y el 83... catorce dictaduras militares... catorce... presidentes militares".El silencio del conductor y la mesa dejó espacio para otra parrafada."Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando... ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, no sabemos lo que es Venezuela, sabemos lo que es Bolivia?", se preguntó para después arrojar una teoría algo insustancial sobre el país trasandino: "Sabemos que Chile... no sabemos quien... porque son las redes y los movimientos han puesto de espaldas al Gobierno y queda nada más que como factor de poder los Carabineros como antes y el Ejército.... en todas partes, entonces... ¡No va a haber elecciones! No va a haber elecciones porque la... porque no se puede seguir así, es una barbar... para que haya elecciones tiene que haber unas elecciones consensuadas, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos...", agregó.

"Usted está usando una metáfora...", atinó a decir Novaresio, pero Duhalde insistió: "Una convicción".

Luego, ante la pregunta de una periodista del programa sobre por qué no habría elecciones, el exvicepresidente de Carlos Menem sonrió de forma sobradora y contestó que "porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares".

"¿Pero Alberto Fernández va a sufrir un golpe?", se insistió.

"Alberto Fernández... no personalicemos", intentó correrse Duhalde en un rapto de lucidez. Y agregó: "Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Se va a generar un clima..."

"¿Un que se vayan todos", echó nafta Novaresio en un esfuerzo de voluntad para sacar adelante un bochorno histórico del programa y del hombre que llevaron como Estadista y se reveló como probable paciente de alguna institución privada especializada en gerontología.



Por supuesto, Duhalde redobló la apuesta y cerró paso a la pregunta del animador: "Mucho peor", dijo, quizá habiéndole cerrado para siempre la puerta a su ya desvencijada carrera política.