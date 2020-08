Estela cruzó a Duhalde: "Nunca Más es Nunca Más"

"Lo de Duhalde fue nefasto. Hoy se cumplen 42 años del asesinato de Laura (su hija), no puedo dejar de pensar que lo de ella no puede ser en vano, estoy indignada por lo que dijo este hombre", disparó Estela, al tiempo que expresó que "Duhalde hoy intentó dar explicaciones pero la verdad es que no le entendí nada de lo que dijo".

El mensaje golpista de Duhalde contra el gobierno nacional

En diálogo conFM Futurock, Carlotto señaló que "es muy grave que Duhalde diga algo semejante, los organismos sacaremos un comunicado al respecto", y remarcó: "El Nunca Más es Nunca Más. De ninguna manera puede haber un golpe de Estado en el país. Es muy importante condenar los dichos de Duhalde".

Por otro lado, destacó al gobierno nacional, sobre el que dijo que "es un gobierno democrático que está haciendo todo lo que puede por recuperar el país", y subrayó: "Nosotros seguimos luchando y buscando a nuestros nietos aún en cuarentena".

Por último, hizo referencia a la desaparición de Facundo Astudillo Castro: "Estamos acompañando a Cristina, la mamá de Facundo, en su reclamo, he hablado con ella y la vamos a acompañar siempre en su pedido por la verdad".