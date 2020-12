Esteban Bullrich explicó por qué le cuesta hablar

A la de por si fallida participación en las discusiones sobre el proyecto oficial de aborto legal que el martes 29 llegará al recinto, se le sumó un decir confuso, trabado, dificultoso en la expresión, como si algo le impidiera expresar sus conceptos antiderechos.

"El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria", explicó Bullrich, quien puntualizó que se trata de "un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro".

"Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien", continuó.

"El tratamiento que me recetaron es reposo, pero a pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde", apuntó también, por lo que el 29 de diciembre se presume que estará en la Cámara Alta para defender la continuidad del aborto clandestino en Argentina.