Fernández sobre Rafecas: "Es el mejor candidato" para la Procuración

"Rafecas, no tengo ninguna duda, es el mejor candidato que puede existir", aseguró el mandatario sobre la postulación del magistrado, en declaraciones formuladas a radio FutuRöck.

“Rafecas -expresó Fernández- es el candidato a Procurador que yo he propuesto, no tengo duda que es el mejor candidato que puede existir. Fue compañero de cátedra, ayudante, luego adjunto, tiene una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles; a mi juicio, es el mejor candidato que pueda haber”.

Por otra parte, al referirse al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, afirmó: “Esas recomendaciones no me llegaron todavía, y como yo me comprometí a no interferir en el funcionamiento de la comisión, no tengo ni idea lo que van a decir”.

“Sus miembros son gente a la que yo respeto y valoro”, expresó el jefe de Estado.

Sobre los comentarios públicos expresados por la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, en torno a su postura sobre la postulación de Daniel Rafecas, indicó: “No ayuda Elisa Carrió, ella ha dicho cosas horribles de mí y lo que está claro es que no está en riesgo la institucionalidad de ninguna manera”.

“Carrió intenta crear un escenario para sembrar dudas, pero en mi no las siembra. Es un poco más de su método”, agregó el Presidente.