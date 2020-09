La doble vara de Juntos por el Cambio por las sesiones remotas

Así lo dio a conocer la legisladora Lucía Cámpora, quien a través de su cuenta de Twitter remarcó la incoherencia del frente que lidera (todavía desde el exterior) Mauricio Macri: "Resulta que en el Congreso, Juntos por el Cambio pide postergar el proyecto de reorganización de la Justicia Federal por no ser "prioritario" para tratar en pandemia", allí la legisladora contó que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la Legislatura porteño aprobó la Ley 6302 que trata la reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, la Ley 6306 que habilita audiencias públicas virtuales, la Ley de apps, la Resolución 68/20 con la que trató la designación de 4 jueces y la Ley de Responsabilidad del Estado.

Les voy a contar cómo funcionan las cosas donde mandan ellos: en la Legislatura porteña. Porque hay que ser coherentes en la vida, vieron... — Lu Cámpora (@lucampora) September 1, 2020

Tras la crítica de Horacio Rodríguez Larreta por la falta de más debate para tratar temas vinculados a la Justicia, Cámpora recordó que Juntos por el Cambio "pidió preferencia para la reforma del Consejo de la Magistratura para acortar los plazos para realizar observaciones: "Era un proyecto que modificaba los órganos de administración de recursos del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. Tranqui. Cero estructural. La comisión de Justicia en la que discutimos ese proyecto duró literalmente menos de diez minutos".

Por otro lado, sostuvo que el temario de las sesiones se definen de manera discrecional y no hay lugar para proyectos de la oposición: "El vicepresidente de la Legislatura lee las propuestas de los bloques y el jefe de Vamos Juntos va diciendo "sí, no, sí, no..." a piacere. Menos diálogo que película muda", cuestionó.

"Veo que Juntos por el Cambio se abroquela en el Congreso por un reglamento "sesión por sesión". No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se le ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondo", señaló. Al respecto, Cámpora agregó: "O sea, Guzmán puede reestructurar la deuda argentina por zoom y Mauro Negri no puede discutir las leyes si no es de manera presencial? No jodamos. Seamos serixs. Ya es hora de dejar atrás toda forma de oportunismo político. Necesitamos que todxs seamos muy, pero muy responsables".