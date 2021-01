Gollán contundente: "Carrió no entiende nada"

Ya se aplicaron más de 200 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19

El funcionario de Axel Kicillof disparó sin medias tintas que "estamos en año electoral y Elisa Carrió y toda esa gente de la Coalición Cívica la única campaña política que saben hacer es denuncismo". Y completó en relación a la campaña opositora antivacunas: "Está absolutamente descalificada la doctora Carrió para opinar sobre estas cosas porque no entiende nada".

Gollán también afirmó en diálogo con AM 750 que la exlegisladora nacional "tiene que empezar a hacer campaña política, como no se les va a caer una sola idea de nada, lo único que saben hacer es denuncias falsas, lawfare".

En los últimos días Carrió se sumó al terraplanismo antivacunas y lanzó afirmaciones sin sustento contra la vacuna Sputnik V, de la que el gobierno nacional ya aplicó 200 mil dosis en Argentina y se apresta a traer al país 300 mil dosis más.

"El gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna por que no hay información clara", escupió Carrió ante TN en medio de declaraciones que incluyeron también que la Sputnik V "ha sido un negocio entre Cristina Fernández de Kirchner y los rusos".