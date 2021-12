Grabois apuntó a Larreta y al Frente de Todos: "De cuarta"

"No sé qué es peor, los garcas de siempre que juegan con la naturaleza y las personas para seguir acumulando toda esa plata que al otro mundo no se la van a llevar, los que repiten como cotorras sus mentiras porque en el fondo quieren ser igual que ellos aunque no van a poder comprarse ni el más chiquito de los departamentos de las nuevas torres macristas o los dirigentes que sabiendo cómo son las cosas evitan la lucha para esquivar el castigo de los medios de comunicación", disparó en redes sociales el dirigente cercano al Frente de Todos, que sin embargo no dudó en disparar un tiro por elevación a la dirigencia del oficialismo nacional.

En ese sentido, y luego de arremeter contra los flamantes negociados del PRO con los desarrolladores inmobiliarios, Grabois se ocupó de la ley de envases.

"La ley de envases es una iniciativa del Frente de Todos. Todos sus dirigentes deberían estar apoyándola", puntualizó. Y agregó: "La firman Matias Kulfas, Juan Cabandié, Sergio Federovisky, Alberto Fernández... sería importante que todos la defiendan, que no dejen a los cartoneros y a los ambientalistas peleándola en la calle o permitan que los medios de comunicación se la agarren con algún sector del Frente de Todos en particular".

"Es una ley del Ejecutivo y todos los ministerios intervinientes metieron modificaciones en el articulado y participaron de la redacción", completó.

Por último, puso de relieve el temor de una parte importante de la dirigencia política a las operaciones de prensa y la manipulación por parte de los medios de la corporación.

"Es de cuarta hacer la del avestruz en medio de la batalla. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Y sí, si sos coherente, si bancás con el cuero lo que decís con el pico o firmás con la mano, los medios te van a putear, las corporaciones te van a putear, pero vas a tener la satisfacción de que defendiste los intereses de tu pueblo, de tu patria y de las generaciones por venir", señaló.

Por último, dejó un mensaje claro que interpela a sus compañeros y compañeras de la coalición gobernante: "Si no es para defender esos intereses, la militancia, la política popular, no tienen ningún sentido".