"Se cumplió de forma razonable, no hubo heridos, ni muertos"

"Se resolvió con la intervención de la Justicia y el Gobierno provincial en una situación muy compleja", consideró esta mañana el mandatrio en declaraciones a Radio 10, en las que aseveró que hubo involucrados "sectores con una clara identidad política que utilizan la necesidad de la gente".

https://twitter.com/alferdez/status/1322119040815538176 Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia. Previo a ello hubo un enorme trabajo de reubicación de familias realizadas por el Ministro @larroqueandres. El gobernador @Kicillofok tuvo la prudencia de mantenerme informado. — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2020

Asimismo, aclaró que desde el Gobierno nacional "nadie promueve la toma de tierras", a las que definió como "un conflicto social, no penal". En esa línea, destacó la "dimensión social" del trabajo realizado por la gestión bonaerense en relación a la ocupación del predio de Guernica, donde alrededor de 750 familia llegaron a un acuerdo con el Estado provincial y se retiraron de la toma días antes del desalojo.

En ese marco, Alberto Fernández dijo que "jamás la propiedad privada estuvo en discusión en la Argentina", que "jamás eso fue un tema de debate" y que "absolutamente nadie promueve toma de tierras".

https://twitter.com/infonews/status/1321968484314681344 Para aplaudir de pie: Hebe cruzó duramente a la represión desatada en Guernicahttps://t.co/ukWVILe6io — Infonews (@infonews) October 30, 2020

"Hay que comprender que este es un conflicto social y no un conflicto penal, que hay que resolverlo en la dimensión social como hizo la Provincia porque no se trata de ir con topadoras y enorgullecerse de tirar abajo casillas. Hay mucha gente que necesita", contempló el jefe del Estado nacional sobre lo que fue una decisión con varias aristas para analizar y ejecutada con violencia por parte de las fuerzas de seguridad que ingresaron al terreno para cumplir con la orden judicial a las 5 am y echaron con balas de goma, gases lacrimógenos e incendiaron las casillas de mujeres, varones, niñxs y adultos mayores que veían en la ocupación la posibilidad de acceder a un derecho humano como es la vivienda.

Desalojo y represión en Guernica: "Nos quemaron la casita, no pudimos sacar nada"

Tras insistir en que "nadie promueve la toma de tierras", y recordó "desde el inicio de la toma de tierras en Guernica, los intendentes y el gobernador Axel Kicillof se manifestaron en contra" de esta metodología.

Sobre el desalojo en particular, opinó que "la Justicia ya había tomado una decisión de sacar a la gente de ahí, pero la postergó una y otra vez hasta que al final dio la orden y se cumplió de forma razonable porque no hubo heridos ni se tuvo que lamentar ninguna muerte".

"Es una decisión judicial que la Policía ejecutó mientras que la Provincia hizo un trabajo enorme y silencioso para detectar cuáles eran las familias que tenían una verdadera necesidad de vivienda y fueron reubicadas", consideró y explicó que en las ocupaciones de terrenos "se mezcla una necesidad social que hay que atender" ya que "hay mucha gente que necesita un techo donde vivir".

CELS y Serpaj denuncian "desproporción" del accionar policial en Guernica

No obstante, también advirtió que "hay una intencionalidad política porque muchos aprovechan eso para hacer ruido político y hay también sinvergüenzas que se meten en tierras ajenas que lucran alquilando o vendiendo tierras que no son suyas".

Durante la entrevista, Fernández destacó el trabajo del Gobierno bonaerense y especialmente del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés 'Cuervo' Larroque, quien -en una reunión con el Presidente- le explicó "el trabajo enorme que hizo para detectar a más de 600 familias que necesitaban dónde vivir y fueron reubicadas con un trabajo silencio de la Provincia".

Asimismo, el jefe de Estado apuntó que en la toma de Guernica "quedó un remanente que era un sector que ya toma tierras con un fin económico para abusar de la gente y tenía una clara identidad política".