Guillermo Moreno, el nuevo aliado de la oposición y la Rural

Hasta el 10 de diciembre de 2020 Moreno decía que iba a esperar que pasara un año de mandato para hacer sus críticas, aunque en rigor de verdad las comenzó mucho antes, cuando notó que no había una silla para él en el nuevo período político de la Argentina. "No vamos a tener un Guillermo Moreno", dijeron de distinta manera Alberto y Cristina en el último tiempo a quienes quisieran escucharlos. La destrucción del Indec y las estadísticas (sumado a lo que el círculo íntimo de CFK llamó "las mentiras de Moreno" en referencia a los datos que le pasaba a la entonces Presidenta) eclipsaron toda posibilidad de un regreso del exsecretario a la Casa Rosada.

Así las cosas, el exfuncionario arremete cuando puede y lo dejan, incluso en espacios que siempre consideró enemigos, como por ejemplo el diario La Nación, que esta semana lo entrevistó para que pudiera hacer su juego.

"Ya sos parte del establishment", le disparó Samuel Gelblung en Crónica TV horas después, ante la sonrisa de satisfacción de "Guillote".

En ese mismo estudio televisivo Moreno afirmó que "La Nación sin la patria no es La Nación", dijo sobre el diario al que horas antes le había declarado que "el Gobierno no puede trasladarle sus problemas al sector privado". También, en sintonía con la familia Mitre, disparó que "el pescado se pudre por la cabeza, acá lo que está mal es la cabeza del Gobierno".

"Alberto Fernández hace todo al revés de lo que hacía Kirchner. Después va a fracasar... ya fracasó", escupió este viernes en referencia al manejo de la Economía en diálogo con Radio con Vos. "El Gobierno no sabe donde tiene la nariz; Alberto Fernández no sabe lo que hace", dijo también y agregó, por si no había quedado claro: "El Gobierno, empezando por Alberto Fernández, es un desastre".

En el mismo sentido, en Crónica, Moreno reconoció que está "en conversaciones con la Sociedad Rural de la provincia de Buenos Aires".

Entre otros tópicos que tocó en el último tiempo, Moreno anunció que lanzará una línea interna con la que sueña ganar las PASO a los candidatos del gobierno nacional. "Quizás las suspenden ahora que se enteran de esto", dijo sin mosquearse.

"Hay que llegar a octubre y la realidad se puede imponer", dejó correr y trazó un pronóstico oscuro para los próximos meses, de igual manera que hizo durante el mandato de Mauricio Macri. "Macri y Alberto ya fueron", redondeó para beneplácito de la grilla actual de Juntos por el Cambio y los espacios más a la derecha del PJ, esos que intenta liderar, pero por el momento sin seguidores ni votos.