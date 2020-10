"No estoy de acuerdo con lo que pasó en Guernica. No sé si fue el juez, Berni o quién fue. Yo quiero saber si van a actuar de la misma manera para desalojar los barrios que los ricos ocuparon, que nunca pagaron impuestos y están como terrenos baldíos", denunció.

hebe Hebe cruzó duramente a la represión desatada en Guernica

"O sea que son ocupas. No sé cuántos barrios son que no tienen ningún escritura. Y no pagan impuestos. Están como terrenos baldíos. Son ocupas con dinero", dijo Hebe, y agregó: "Estoy muy enojada. No me van a convencer con que estoy equivocada, porque hace casi 43 años que estoy en la calle, y todos los que acompañé a mis hijos que dieron su sangre -justamente- para que no pase lo que está pasando ahora".

"Ellos iban a los barrios y levantaban casas como la gente, levantaban viviendas dignas. Cuando eso se cortó, dieron su vida y fueron masacrados, con un pueblo en silencio que miró para otro lado. No vamos a soportar que los pobres sigan sufriendo para que los más ricos sean cada vez más ricos", concluyó.