Reclamo en Soldati por la habilitación del Hospital Cecilia Grierson

Les trabajadores de la salud de la zona de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo junto con las organizaciones sociales de la Comuna 8 realizaron este mediodía la segunda jornada de protesta con una concentración en la puerta del demoradísimo “Hospital” Cecilia Grierson, situado en la Avenida Fernández de la Cruz al 4400 en Lugano.

“Les pedimos que guardemos el distanciamiento -decía en el micrófono una organizadora del acto- , esto fue el ultimo recurso que tuvimos porque se han agotado las otras vías de diálogo pero debemos cuidarnos, sepárense a un metro y medio de los demás, como mínimo y acá hay alcohol para quien desee”.

hospital grierson 2.jpg La comuna 8 pide por la finalización del hospital Grierson.

La protesta tuvo lugar porque, además de frenar las obras, las autoridades de salud de la Ciudad acaban de sumarle responsabilidades a un centro vacío de propuestas. El Grierson es hospital sólo en el decreto que lo nombra así, porque no cuenta con infraestructura ni equipos de trabajo, ni hubo nombramientos de personal como para merecer ese nombre. A la fecha, sólo posee unas 20 camas (de las 240 proyectadas) para los más de 200 mil habitantes de la Comuna 8. Cuando se declaró la cuarentena, se realizaban alguna prácticas pero hoy está todo obviamente dedicado para la atención del Covid19. Los consultorios externos ya no dan turnos y lo que se está garantizando es la Guardia General, no sin inconvenientes.

Durante la jornada, de la que participaron decenas de organizaciones gremiales y sociales, una integrante de la Asamblea, Paula, leyó un comunicado en el que se refería a la reunión que la semana pasada mantuvieron con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. “El Ministro y les funcionaries recortaron el problema sólo a la necesidad de clarificar las condiciones laborales de les trabajadores, sin responder ni comunicar propuestas concretas en relación a la cuestión sanitaria extremadamente grave que implica la denominación del Grierson como hospital, en sus condiciones actuales”, dice el texto.

A través del Decreto 303, el GCBA le transfirió las derivaciones de los CESACs 3, 18 y 43 (centros de salud y acción comunitaria que hasta ahora derivaban los casos complejos a los hospitales Piñero y Santojanni) lo cual no solo interrumpe los tratamientos que la población ya venía haciendo en esos hospitales, sino que directamente los manda a tratarse en un sitio que no tiene los servicios para hacerlo.

hospital grierson 3.jpg La comuna 8 pide por la finalización del hospital Grierson.

Lo que la Asamblea reclama, dice el texto leído esta mañana, es que “previo a la creación de un Área Programática, el Grierson garantice todos los servicios y circuitos que constituyen la atención integral de calidad de la salud de la población”.

Como respuesta, dice el comunicado, “les funcionaries sostuvieron que el Grierson YA ES UN HOSPITAL, sin remitirse a sus condiciones actuales, sin explicitar cómo se realizarán las derivaciones y cuestiones operativas del trabajo cotidiano para las cuales el Grierson aún no puede responder, y sin posibilitar la participación activa y real de les trabajadores y la comunidad en este proceso”.

La Comuna 8 es la más pobre de Capital, tiene la mayor cantidad de villas y los peores índices de salud en cualquier patología, pero no tiene ningún hospital. Las organizaciones barriales y médicas vienen peleando desde hace años para que se instale alguno (la primera ordenanza se la arrancaron a Suarez Lastra en el 87) pero todas las diversas gestiones hicieron lo imposible para no inaugurarlo.

hospital grierson 1.jpg La comuna 8 pide por la finalización del hospital Grierson.

Entre movilizaciones, cortes de calle y acciones judiciales, les vecines lograron que se construya una parte del edificio aunque, ciertamente, la obra viene muy demorada y ya están vencidos todos los plazos que el GCBA comprometió en la causa judicial que ordenó su puesta en marcha

Hace un mes, en plena pandemia, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta le pidió a la Justicia que le permita abandonar la construcción para destinar ese dinero a la pelea contra el Covid, como si construir un hospital en la zona más vulnerable de la Ciudad no fuera prioritario para luchar contra el virus. Afortunadamente, la jueza Elena Liberatori rechazó el pedido.

“Les trabajadores no podemos interpretar este gesto más que como una provocación y una afirmación cabal de la nula voluntad de diálogo por parte del Ministerio”, dice el comunicado que firman las organizaciones barriales.