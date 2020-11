"La objeción de conciencia será respetada pero no se podrá impedir la práctica"

Además, se mostró "optimista" en que pueda convertirse en ley junto con la otra iniciativa -el Plan de los 1000 Días-, enviada también ayer por el Presidente Alberto Fernández, que extiende los beneficios en caso de maternidad y brinda cuidados en la primera infancia.

"La objeción de conciencia será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley, lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos", expresó Ibarra en declaraciones a Radio La Red.

También resaltó: "Sabemos que es posible, estamos atentos a que en el 2018 se aprobó en una de las cámaras, y vamos a trabajar, a explicar que esta ley no sólo no es obligatoria, sino que en los países donde está aprobado baja el número de embarazos no deseados y de abortos, y eso es lo que queremos".

En tanto, Ibarra insistió hoy en que el aborto "es un problema de salud pública, en la Argentina los abortos suceden y estamos en el peor de los mundos en este sentido" y dijo que "acá no se está salvando ninguna vida".

Por eso, insistió en que el oficialismo quiere "atender a todos los derechos, ser respetuosos, y coherentes" con el proyecto.

Por otra parte, especificó que la iniciativa "propone un plazo de 14 semanas para una interrupción voluntaria del embarazo", y dijo que la propuesta fue enmarcada en "los tratados de derechos humanos" y que se estuvo "muy atentos a las recomendaciones que hizo recientemente (la organización) Human Rights".

Para Ibarra, "hay que tomar decisiones para que las mujeres que han tomado esa decisión de interrumpir el embarazo, puedan llevarla a cabo de forma adecuada y también accedan a los métodos anticonceptivos. Queremos bajar el número de abortos en la Argentina y que las mujeres allí no mueran".

Sobre el Plan de los 1000 Días, indicó que "contempla aportarle a las personas elementos esenciales, vacunas, leyes, pero también una extensión de asignaciones sociales en tres meses, la de embarazo, por ejemplo, pasa de seis a nueve", y precisó que "se trabaja mucho el tema de violencia, el derecho a la identidad", entre otros aspectos.

"Es un proyecto muy robusto, muy interesante, que demuestra que el Estado acompaña las maternidades y los proyectos de maternidades", afirmó.