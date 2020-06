Alberto no viaja a Catamarca tras el contagio de Insaurralde

En esa reunión entre Insaurralde y Arroyo también estuvieron Federico Thea (secretario general de Gobierno bonaerense) y Federico Otermin (presidente de la Cámara de Diputados bonaerense).

En este contexto, el presidente canceló su visita a la provincia de La Rioja, ya que algunos integrantes de la comitiva habían estado en contacto con Insaurralde.

Antes de emprender el viaje de La Rioja a Catamarca, Alberto decidió frenar todo, y no arribar a una provincia que no tienen ningún caso de covid, y así no arriesgar esa situación sanitaria.

Alberto supo de la noticia sobre Insaurralde mientras participaba de un acto de reapertura de una fábrica en La Rioja, junto a Arroyo, el gobernador Ricardo Quintela y varios ministros del Gabinete.

Embed EN VIVO | La Rioja - Conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela https://t.co/vD3lNabyDC — Casa Rosada (@CasaRosada) June 12, 2020

En un mensaje a los catamarqueños, el Presidente dijo que la decisión se tomó “para preservar la salud y la vida de todos. Lo hablé con el gobernador Jalil, él fue comprensivo y participó de esta idea”.

“Cuando nos enteramos que Martín Insaurralde, ha sido contagiado de coronavirus. Y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe”, se optó por separar a Arroyo de la delegación presidencial.

Embed El presidente @alferdez explica el por qué de la suspensión de su visita a Catamarca, luego de su paso por La Rioja, tras el caso positivo de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, que también involucra a Daniel Arroyo pic.twitter.com/LYBA2s14If — Infonews (@INFOnews) June 12, 2020

El funcionario de la cartera de Desarrollo Social ya está volviendo a Buenos Aires por otros medios.

En este sentido, Arroyo dio cumplimiento a las recomendaciones sanitarias e inició un periodo de aislamiento por 14 días.

Cabe mencionar que el contacto de Arroyo es de bajo riesgo y que durante todo el viaje de la delegación presidencial se implementaron las medidas de prevención sanitarias. El ministro Arroyo se encuentra asintomático.