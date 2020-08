"Hay una oleada de toma de tierras y se va a profundizar"

"Hay tomas de tierra en todos lados. En la Provincia de Buenos Aires, cualquier cantidad; también en Chaco y Corrientes, en todos lados. Se va a profundizar”, vaticinó, al tiempo que agregó que "es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente social dio detalles del plan presentado por distintas organizaciones al Gobierno: “Entre los sindicatos y los movimientos sociales pensamos que hay que construir un plan de salida a la crisis que nos enfrentamos”, dijo y añadió: “Lo de la deuda no se resolvió; lo pateamos para adelante. No podemos festejar la deuda porque vamos a pagar media estafa", aunque reconoció que "es lo que necesitaba el país para salir adelante”.

Kicillof ante la pandemia: "la salida es más equidad, inclusión y dignidad"

Asimismo, puntualizó que "a partir de esta tierra arrasada podemos construir un país mejor. Queremos plantear algunos ejes. Para crear trabajo y poblar el territorio no puede quedar a la fuerza del mercado. Tiene que haber una inversión planificada del estado”.

En ese sentido, criticó que desde el gobierno nacional "no se escuchan metas en lo que tiene que ver con la economía real; no se va a derramar si Galperín (dueño de Mercado Libre) sigue derramando millones”. En ese sentido apuntó también que "la macroeconomía no es solo el proyecto de país, sino también dónde va a dormir nuestra gente o cómo generar trabajo".

Asimismo, dijo: “Ricardo Pignanelli dice que hay muchas industrias que buscan relocalizarse a nuevos emplazamientos porque el Covid les muestra que estar todas metidas en los cinturones urbanos tiene sus problemas”, punto sobre el que consideró que "hay que crear nuevos parques industriales, para crear nuevos pueblos y nuevas ciudades. Eso es un proyecto de país” y “Nuestros objetivos son: levantar el nivel de debate y plantear el trabajo mínimo garantizado".

"Los pibes de los barrios se quieren ir a la mierda; no quieren vivir más así, con la contaminación y el hacinamiento. ¿Por qué no podemos repoblar el territorio, que fue arrasado por el patrón del agronegocio?”, disparó, y agregó: “Hay que plantear la cuestión del trabajo mínimo garantizado. Son cuatro millones de puestos de trabajo que proponemos. Son puestos de trabajo de 40 horas mensuales por un salario que hoy estaría en 11500 pesos. Son trabajos que van desde pintar escuelas en Villa Fiorito hasta desarrollar centros de reciclado en Almirante Brown”.

En ese sentido, marcó una diferencia con la renta universal: “No hay para repartir 14 millones de salarios para repartir entre la población adulta. Habría que gravar de alguna manera que este Gobierno no está dispuesto”, consideró. “Esto sí se puede hacer con el presupuesto actual. Yo prefiero esto a que haya 4 millones de planes”, dijo también.

Por último, aseveró que “la cobardía no puede ser una característica de un servidor público” y que “Cristina se ganó el corazón de los argentinos porque tiene coraje, no porque sea perfecta. Yo cada vez le encuentro más defectos. Es porque no se deja doblegar. Nunca le van a perdonar las cosas que hizo”, definió. Por último, disparó un concepto que puede leerse como una fuerte crítica a su espacio hoy en el gobierno: “La forma para hacer laburar a los funcionarios es que le tengan más miedo a las organizaciones populares sindicales que a los diarios”.