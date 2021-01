Diputado antisemita: "Son como los judíos, no tienen patria"

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quién representan. Yo sí sé a quién represento. Represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires”, fue la frase completa que pronunció el diputado nacional Pablo Ansaloni en una reunión vía Zoom con dirigentes del gremio Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), del cual es parte.